宜特前三季每股純益4.2元 第三季獲利受這原因影響

宜特(3289)今(28)日公布2025年第3季與前三季財報第3季歸屬母公司純益0.74億元，每股純益1.00元；累計今年前三季稅後純益3.12億元，每股稅後盈餘為4.2元。

宜特表示，第3季獲利雖略受影響，主要是因兩項新技術服務的擴廠與導入研發費用于本季先行認列，屬於「費用先行、效益隨後」的階段性現象。這兩項新服務是宜特未來成長的重要佈局，也展現公司技術領先的企圖心。

其中，「2奈米ALD新材料驗證平臺」是宜特針對先進製程發展所推出的新服務。隨著晶圓代工大廠陸續導入立體電晶體架構，未來對ALD（原子層沉積）設備與新材料的需求將快速擴張，帶動整體供應鏈成長。宜特順勢佈局，將分析能力延伸到材料端，從新材料選材、鍍膜到薄膜品質評估，打造出「材料端到晶片端」的一條龍驗證流程，能協助材料商與晶片代工大廠加快新材料開發速度，縮短產品導入時程。

另一項「矽光子與CPO驗證方案」則鎖定高速運算與AI伺服器領域的光電整合需求。宜特整合光電測試、可靠度驗證與結構分析，並與國內光學檢測領導廠光焱科技合作，成功突破業界長期難以量化光損數值與封裝良率的痛點，讓客戶能在設計階段就掌握風險、提高良率。

宜特強調，這兩項新服務的導入，是公司近年最具前瞻性的技術投資，雖然初期需投入較高的設備與研發費用，但未來將成為推動營收與獲利成長的重要引擎。

展望後續，宜特表示，AI與高速運算相關的驗證需求仍是推動公司成長的重要動能，今年接獲AI大廠高階運算晶片驗證分析與SLT（System Level Test）訂單，充分展現宜特在AI與先進封裝領域的技術優勢，並為明年營運延續成長動能。至於兩項新服務專案，由於今年的擴廠與設備投資已先行入帳，短期內雖增加費用，但隨著設備陸續投產、客戶驗證逐步展開，預期將從2026年起開始挹注營收與獲利。

同時，宜特旗下子公司宜錦科技在AI功率元件薄化布局也漸入佳境。宜錦攜手主要功率元件客戶通過各大AI 伺服器終端客戶的嚴格驗證，穩定量產中。雖然目前仍有虧損，但虧損幅度已明顯收斂，公司對宜錦未來達到損益平衡，甚至轉虧為盈，抱持高度信心。