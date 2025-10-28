快訊

整理包／普發現金一萬最快11/11入帳！10類人符資格 登記分流時程、領取5管道看過來

MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了

粉盒大王兒9億CEO與美甲師陳屍豪宅 月底解剖、手機解鎖查奪命人

精測財報／第3季大賺2.75億元、EPS 8.41元 將設AI專責單位加強研發

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

測試介面業者中華精測（6510）28日公告2025年第3季營運成果報告，單季合併淨利歸屬於母公司業主達2.75億元，較前一季增加27.8%、較前一年度同期成長158.3%，每股純益8.41元，累計前三季每股賺21.73元。

精測表示，本季營收主要受惠於高階探針卡的業績成長，在產品應用層面，除應用處理器（AP）外，高效能運算晶片（HPC）亦有貢獻。市場在人工智慧引領之下，快速推動超高速運算與次世代智慧型手機晶片的測試需求，使本季相關測試板較去年同期有顯著提升。

同時，越來越多的AP開始整合人工智慧功能，以提升使用者的體驗，但也因此增加IC的複雜度，進而提升測試的難度及時間，創造了新的測試載板(Load Board)及探針卡(Probe Card)的產品需求。

精測進一步說，由於人工智慧與智慧型手機市場的持續發展，公司對2026年營運展望審慎樂觀，預期即使在淡季，整體需求仍穩定。

為了深化並加速AI領域的技術突破，董事會於本次會議決議成立人工智慧專責單位，未來將加大研發資源與人才投入，為AI研發注入新動能，期盼在高階晶片測試解決方案上取得更大突破，提升公司在全球測試介面市場的競爭力。

人工智慧 智慧型手機 中華精測 AI 每股純益

延伸閱讀

尖點自結9月獲利年增逾71% 單月EPS 0.27元

欣興財報／前三季獲利31.38億元、EPS 2.06元 第3季賺贏上半年

高通AI晶片大單到 業界看好續帶旺台積電

邁達特第3季 EPS 0.77元 動能升溫

相關新聞

是方股東看過來！將發6.6元現金股利 股東一年領兩次股利紅包

是方（6561）日前股東臨時會通過股利將由「年配」改為「半年配」，股東每年可以領兩次股利紅包，是方董事會28日通過每股配...

和碩「金孫」東擎科技今登興櫃 盤中大漲逾八成

和碩（4938）集團「金孫」、旗下工業電腦廠東擎科技（7710）28日登錄興櫃市場，認購價格為每股180元，早盤最高來到...

華擎旗下工業電腦廠 東擎2026年營運會更好

華擎旗下工業電腦廠東擎科技（7710）將在今（28）日登錄興櫃。該公司受惠工業電腦需求回溫，加上獲得歐美大型品牌客戶的雲...

萬年清布局印度再報捷

萬年清（6624）積極布局印度市場再傳捷報，拿下印度台資鞋廠廢水處理標案。萬年清表示，已與印度水處理龍頭企業VATech...

神盾集團將入欣普羅董事會

神盾集團旗下安格（6684）日前以每股30元認購欣普羅私募，共投資1.98億元，取得約兩成股權，成為單一最大股東。明年欣...

中光電第3季 EPS 0.25元 看淡前景

中光電（5371）董事會昨（27）日通過第3季財報，單季合併營收99.48億元，季增0.9%，年減7%。毛利率15.18...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。