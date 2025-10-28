精測財報／第3季大賺2.75億元、EPS 8.41元 將設AI專責單位加強研發

測試介面業者中華精測（6510）28日公告2025年第3季營運成果報告，單季合併淨利歸屬於母公司業主達2.75億元，較前一季增加27.8%、較前一年度同期成長158.3%，每股純益8.41元，累計前三季每股賺21.73元。

精測表示，本季營收主要受惠於高階探針卡的業績成長，在產品應用層面，除應用處理器（AP）外，高效能運算晶片（HPC）亦有貢獻。市場在人工智慧引領之下，快速推動超高速運算與次世代智慧型手機晶片的測試需求，使本季相關測試板較去年同期有顯著提升。

同時，越來越多的AP開始整合人工智慧功能，以提升使用者的體驗，但也因此增加IC的複雜度，進而提升測試的難度及時間，創造了新的測試載板(Load Board)及探針卡(Probe Card)的產品需求。

精測進一步說，由於人工智慧與智慧型手機市場的持續發展，公司對2026年營運展望審慎樂觀，預期即使在淡季，整體需求仍穩定。

為了深化並加速AI領域的技術突破，董事會於本次會議決議成立人工智慧專責單位，未來將加大研發資源與人才投入，為AI研發注入新動能，期盼在高階晶片測試解決方案上取得更大突破，提升公司在全球測試介面市場的競爭力。