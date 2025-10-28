中國信託證券主辦昱臺國際28日掛牌上櫃 收在27.6元、漲幅達31.4%
中國信託證券積極協助臺灣企業加入資本市場，輔導昱臺國際股份有限公司（7716）28日以承銷價21元掛牌上櫃。終場上漲6.6元收在27.6元，漲幅31.4%。
昱臺國際成立於1994年，為專業承攬運輸公司，致力提供客戶高品質、高效率及高水準之海運、空運、內陸運輸及物流等方面的服務。該公司前瞻性布局東南亞地區，成為其主力市場，並以越南與柬埔寨為主，以其自有貨櫃，提供客戶整櫃及併櫃跨境陸運服務，進一步精進客戶服務品質，以領先同業的全方位服務，滿足企業國際化布局之運輸整合服務需求。
面對全球供應鏈向東南亞移轉，帶動製造業整廠搬遷之商機，市場複雜物流需求也進一步提升，昱臺國際將以跨境陸運、特殊貨物運載等高門檻服務之專業性，滿足客戶全方位需求，並以差異化策略優化毛利結構，帶動公司持續成長。此外，昱臺國際在東南亞市場已有十餘年在地化服務實績，透過與當地客戶建立長久關係並深化服務內容，客戶黏著度高、具主導優勢，為其競爭力打下堅實基礎。
昱臺國際去(2024)年營收20.3億元，毛利率19.9%優於同業表現，稅後淨利5,334萬元，每股稅後純益（EPS）2.65元；今(2025)年截至9月營收15.3億元、年增0.69%，主因受國際經貿局勢變動，影響企業國際布局及生產分工，較前一年同期微幅成長。以目前在手訂單來看，需求將於今年第4季逐步升溫；展望2026年，國際經貿情勢加速中國供應鏈南移，昱臺國際可望因此受惠，同時因應2026年世足賽將帶來紡織業訂單需求，也將進一步挹注成長動能。
