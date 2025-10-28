昱臺國際掛牌上櫃 首日股價強勁上揚

昱臺國際（7716）28日於櫃買中心正式掛牌上櫃，成為今年物流產業中備受矚目的新成員。公司以每股承銷價新台幣 21 元掛牌，開盤不久股價攀升至 28.8 元，上漲幅度達 37％。

昱臺國際集團深耕亞洲供應鏈超過三十年，業務涵蓋空運、海運、陸運、倉儲與報關等一站式綜合物流服務，據點橫跨台灣、中國大陸、越南、柬埔寨、泰國、緬甸等主要製造與貿易樞紐，服務全球知名消費品與電子客戶。近年來，公司積極投入三角貿易、跨境物流與高科技貨運領域，透過數位化平台、智慧倉儲及區域整合營運模式，成功提升獲利結構與營運效率。

昱臺以貨物承攬運送業者角色位處國際貨物運輸產業中游，服務範圍橫跨大型上市櫃公司、集團企業至中小型客戶，營收超過九成來自海運業務。營運重心分布於兩岸三地與東南亞地區，特別以越南及柬埔寨為主要營運據點。受惠於美中貿易戰及全球供應鏈重組趨勢，台商加速將產線轉往東南亞設廠，昱臺國際憑藉既有網絡與在地營運基礎，有望顯著受惠。

昱臺預計於今年第4季成立馬來西亞子公司，並於 2026 年設立印尼子公司，使東協市場布局更加完整，形成跨國一體化運輸與物流網絡，進一步強化客戶黏著度。法人預期，隨著馬來西亞與印尼據點逐步開展營運，2026 年起將為公司帶來新增營收與獲利動能。

昱臺國際董事長劉枋表示，掛牌上櫃，是昱臺集團邁向國際資本市場的重要里程碑。將持續深化東南亞市場佈局，強化跨境物流與電子產業的供應鏈能力，打造亞洲區域物流的領導品牌。

昱臺國際將以「亞洲物流整合服務平台」為核心策略，持續推進以下三大方向：

1.深化東協營運基地：馬來西亞與印尼新據點陸續投入營運，強化區域網絡效能。

2.擴大跨境物流及電子產業規模：擴增東協跨境物流營運範圍，拓展電子零件供應鏈與服務深度。

3.推動智慧化與永續化管理：導入 ESG 指標及智慧訂艙系統，提升營運效率並落實企業社會責任。