元富證券輔導光速火箭 28日掛牌上櫃

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台新新光金控旗下元富證券輔導，專注於小眾香氛品牌經營的光速火箭（7782），透過創新產品線策略、積極的海外布局與數據驅動營運模式，在競爭激烈的香氛市場中嶄露頭角。28日以承銷價32.5元正式上櫃掛牌交易。

元富證券董事長陳俊宏表示，「光速火箭」為國內首家以自創香氛與香水品牌為核心、憑藉精準銷售策略創造年營收7億元佳績的企業，成立僅十年便在市場上闖出一番成績。面對「新零售」時代的浪潮，以消費者體驗為核心已成品牌經營關鍵，光速火箭團隊善用多年電商經營經驗，透過數據導向與精準行銷溝通，成功掌握目標族群偏好，塑造鮮明品牌定位。期許光速火箭在進入資本市場後善用更多資源，順利邁向國際舞台，展現台灣品牌的創新實力與全球競爭力。

光速火箭董事長陳冠愷指出，光速火箭旗下主力品牌SHARECO DESIGN與KLOWER PANDOR，產品版圖橫跨香水、洗沐、保養、居家擴香與空間香氛等領域。公司以「縱向深化香味線、橫向拓展應用場景」為核心營運策略。在國際市場佈局方面，光速火箭已於日本、新加坡、上海、馬來西亞、香港等地設有32個銷售據點。除了與經銷商合作外，亦結合在地KOL與KOC打造社群話題，結合跨境電商直營模式快速提升聲量。此外，針對不同市場的氣候與文化差異，同步開發專屬配方與產品線，以深化當地消費者的接受度與品牌忠誠度，持續擴大海外香氛市場影響力。

受惠下半年節慶消費、百貨與電商促銷旺季，新品上市時程、季節性需求轉換及通路備貨效應等多重因素帶動，市場買氣明顯升溫，帶動第3季合併營收為1.76億元較上季成長16.73%。展望第4季，隨著新品陸續上市，主力長銷商品持續推動促銷，加上「雙11」及「聖誕節」等購物旺季大型檔期效益，與中秋、雙十等連假觀光與送禮消費挹注，公司預期整體營收動能逐漸增溫，整體表現應可望逐季走高。

