和碩「金孫」東擎科技今登興櫃 盤中大漲逾八成

和碩（4938）集團「金孫」、旗下工業電腦廠東擎科技（7710）28日登錄興櫃市場，認購價格為每股180元，早盤最高來到330元，漲幅逾83.33%。

東擎隸屬和碩集團，母公司為華擎（3515），東擎認購價格為每股180元，28日早盤以226元開出，早盤股價最高來到330元，開啟蜜月行情。

東擎專注於工業電腦主機板、嵌入式工業電腦系統及工業級強固邊緣AIoT系統平台研發與銷售，主要產品涵蓋高效能運算主機板、工業級/嵌入式主機板、邊緣AI運算電腦、工業電腦系統、強固邊緣AIoT系統及工業物聯網控制器等。

東擎以業界領先的速度研發新一代Intel、AMD、NVIDIA主板與系統，受惠明年ODM訂單放量，產業景氣復甦帶動需求向上，明年營收及獲利將較今年同期有顯著提升。以及公司針對邊緣AI運算、工業資安及開放式自動化等核心領域持續布局，並取得多項國際認證，致力成為工業邊緣AI解決方案平台領導品牌。

東擎2024年營收為14.67億元，稅後純益2.07億元，每股純益（EPS）為3.32元；隨著客戶端庫存去化進入尾聲，市場需求回溫，帶動今年上半年營收回升至9億元，年增12.55%，營運狀況已逐漸回穩。

展望未來，在邊緣運算、人工智慧、物聯網及工業4.0發展的帶動下，全球工業電腦市場產值持續逐年攀升，工業電腦在智慧製造、智慧城市、邊緣AI、機器人、交通運輸、能源管理及醫療等應用場域的需求持續上升，成為推動各產業智慧化的關鍵基礎設施。東擎將持續深耕全球IPC市場，除鞏固現有主機板與系統市場外，亦積極強化軟硬體整合能力提供應用就緒平台。持續深耕垂直領域市場，投入更多的研發資源將觸角延伸至CARES： C(Commerce)、 A(Automation)、R(Robot)、E(Entertainment)、 S(Security)五大終端市場應用，為客戶提供更穩定可靠的產品與服務，實現雙贏合作。