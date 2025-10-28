快訊

多所學校十月還在徵老師…史上最嚴重師資荒 新國安危機

落實分級醫療…沒有轉診單直接跑醫學中心 明年恐需1200元

今晨新北石門19°C！北部大雨 東北季風一波波周五低溫再探1字頭

興櫃股王鴻勁下月轉上市 將持續擴產衝出貨

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

興櫃股王、測試設備廠鴻勁（7769）將於今（28）日舉行上市前業績發表會，預計最快11月下旬掛牌轉上市，發行價格暫定為1,350元，對照該公司昨天成交價2,235元，等於後續申購中籤的投資人可能有超過65％的潛在獲利空間。

鴻勁主要提供一站式半導體測試方案，產品線包括FT測試分類機、SLT測試分類機、主動式溫控系統（ATC）等。鴻勁資深副總翁德奎表示，過去訂單能見度約是一個季度，但現在依照其手上訂單與產能來看，未來兩季應當都是滿載狀態，且明年上半年能見度非常高，而且成長動能主要是在明年下半年。

GPU相關備貨可能於上半年進行，然後年中時特殊應用IC（ASIC）備貨又會接棒。

鴻勁客戶群遍及全球主要IC設計公司、封測廠及IDM廠商，終端應用涵蓋AI運算、伺服器、車用電子、智慧手機與3C產品等。今年上半年終端客戶結構中，美國占比超過五成，中國大陸占比超過二成，台灣市場占比則逾一成。

鴻勁9月合併營收28.61億元創新高，月增5.05％、年增達1.31倍；第3季合併營收81.97億元，季增19.24％、年增1.29倍，續創新高。累計今年前三季合併營收為209.95億元，年增1.32倍，今年業績表現已確立創歷史新高。

鴻勁今年上半年每股純益達31.15元，上半年毛利率為58.85％，翁德奎指出，希望毛利率表現維持在55％至60％之間，銷往歐美地區的毛利率較佳，銷往大陸市場的毛利率則較低一些。

今年業績大幅增長後，展望明年的成長動能，在持續擴產下，翁德奎提到，預計到明年底時，單季出貨量將達680台，2027年進一步達到750台，這是動能之一。在產品組合方面，由於受益於高階產品出貨，新產品的功能強化，如ATC功能提升、分類機選用的配備也增加，平均銷售單價得以提高，因此明年動能可期。

目前鴻勁在台灣有三座廠，正啟動第四座廠的擴建計畫，預計2027年完工並量產。

另外，該公司在大陸蘇州也有廠辦，也會為在地化生產做準備。

毛利率 營收

延伸閱讀

興櫃股王鴻勁11月下旬以1350元掛版交易 大啖AI測試商機

兆聯 一路旺到明年

興櫃股王將轉上市 鴻勁 IPO 價格訂1,350元

後市看好！力旺前三季合併營收達28億元、年增7.9% 盤中股價漲逾7%

相關新聞

興櫃股王鴻勁下月轉上市 將持續擴產衝出貨

興櫃股王、測試設備廠鴻勁將於今（28）日舉行上市前業績發表會，預計最快11月下旬掛牌轉上市，發行價格暫定為1,350元，...

精測與日商Yokowo結盟！將透過相互投資股權 共同開發產品及市場

晶圓檢測大廠精測（6510）今（27）宣布與日本Yokowo公司簽訂投資協議，雙方將透過相互股權投資的方式，強化合作...

興櫃股王鴻勁11月下旬以1350元掛版交易 大啖AI測試商機

興櫃股王，同時也是半導體設備股王的鴻勁精密（7769，以下簡稱鴻勁）將於28日舉行上市前業績發表會，鴻勁資深副總經理翁德...

佐茂10月30日登錄興櫃 低軌衛星、無人機新業務帶動今明年營收成長

鋰電池模組大廠佐茂（7854）預計於10月30日以每股認購價格27元登錄興櫃，主辦券商為國票證券，將為資本市場增添隱形冠...

寶雅財報／前三季獲利21.8億元、EPS 20.56元 單季、累季創歷史新高

寶雅（5904）27日公布第3季財報，前三季營收為187.4億元，年增6.3％，營業毛利為83.1億元，毛利率為44.3...

精測與日本Yokowo簽訂投資協議 展開長期策略合作

測試介面業者精測（6510）27日宣布，與日本Yokowo Co., Ltd.簽訂投資協議，雙方將透過相互股權投資的方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。