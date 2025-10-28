快訊

藝術家曲德義驟逝享壽73歲 北藝大追悼：一生始終以教育為志業

美中貿易休戰「撈小魚放大魚」！彭博：沒解決2根本問題 習另有盤算

東北季風+豐沛水氣雙重影響 5縣市慎防致災性強降雨

聽新聞
0:00 / 0:00

華擎旗下工業電腦廠 東擎2026年營運會更好

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

華擎旗下工業電腦廠東擎科技（7710）將在今（28）日登錄興櫃。該公司受惠工業電腦需求回溫，加上獲得歐美大型品牌客戶的雲端遊戲系統大單，明年第1季陸續出貨，使得明年營運將優於今年。

東擎專注於工業電腦主機板、嵌入式工業電腦系統及工業級強固邊緣AIoT系統平台研發與銷售，主要產品涵蓋高效能運算主機板、工業級／嵌入式主機板、邊緣AI運算電腦、工業電腦系統、強固邊緣AIoT系統及工業物聯網控制器等。

華擎總經理許隆倫先前表示，過去兩三年受疫情後供應鏈調整，以及總體經濟不確定影響，工業電腦市場整體復甦速度相對緩慢。不過，從今年開始可觀察到需求逐步回升，加上經歷長期盤整後，整體市場正重新回暖。

他說，目前東擎投入的產品多屬於工控與商用領域，並非一般消費性產品，這類系統通常需符合嚴格安規與資安認證，雖然認證時程較慢，一旦穩定供貨後，毛利率表現優於一般個人電腦（PC）產品。

華擎指出，目前東擎已取得來自歐美大型品牌客戶的雲端遊戲系統大單，預計明年第1季開始出貨，第2季放量，將帶動明年營收表現顯著升溫。

東擎2024年營收14.66億元，稅後純益2.06億元，每股純益3.32元。隨著客戶端庫存去化進入尾聲，市場需求回溫，今年上半年營收8.99億元，年增12.55%，營運狀況已逐漸回穩。

工業電腦 營收

延伸閱讀

超微獲甲骨文 GPU 大單

競逐沙國新能源工程 陸奪千億大單

台積電明年先進封裝產能全面滿載 日月光、京元電跟著旺

拿工業級雙氧水加工？百威公司黑心豬大腸流向4縣市 已攔截逾2公噸

相關新聞

華擎旗下工業電腦廠 東擎2026年營運會更好

華擎旗下工業電腦廠東擎科技（7710）將在今（28）日登錄興櫃。該公司受惠工業電腦需求回溫，加上獲得歐美大型品牌客戶的雲...

萬年清布局印度再報捷

萬年清（6624）積極布局印度市場再傳捷報，拿下印度台資鞋廠廢水處理標案。萬年清表示，已與印度水處理龍頭企業VATech...

神盾集團將入欣普羅董事會

神盾集團旗下安格（6684）日前以每股30元認購欣普羅私募，共投資1.98億元，取得約兩成股權，成為單一最大股東。明年欣...

中光電第3季 EPS 0.25元 看淡前景

中光電（5371）董事會昨（27）日通過第3季財報，單季合併營收99.48億元，季增0.9%，年減7%。毛利率15.18...

普萊德「展」身手 新品上秀

網通品牌普萊德（6263）深耕智慧製造、工業4.0應用，昨（27）日宣布將前進美國科技展Embedded World N...

佐茂熱轉 周四登興櫃

鋰電池模組大廠佐茂（7854）預計10月30日以每股認購價格27元登錄興櫃，主辦券商為國票證券。展望後市，佐茂總經理吳建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。