華擎旗下工業電腦廠 東擎2026年營運會更好

華擎旗下工業電腦廠東擎科技（7710）將在今（28）日登錄興櫃。該公司受惠工業電腦需求回溫，加上獲得歐美大型品牌客戶的雲端遊戲系統大單，明年第1季陸續出貨，使得明年營運將優於今年。

東擎專注於工業電腦主機板、嵌入式工業電腦系統及工業級強固邊緣AIoT系統平台研發與銷售，主要產品涵蓋高效能運算主機板、工業級／嵌入式主機板、邊緣AI運算電腦、工業電腦系統、強固邊緣AIoT系統及工業物聯網控制器等。

華擎總經理許隆倫先前表示，過去兩三年受疫情後供應鏈調整，以及總體經濟不確定影響，工業電腦市場整體復甦速度相對緩慢。不過，從今年開始可觀察到需求逐步回升，加上經歷長期盤整後，整體市場正重新回暖。

他說，目前東擎投入的產品多屬於工控與商用領域，並非一般消費性產品，這類系統通常需符合嚴格安規與資安認證，雖然認證時程較慢，一旦穩定供貨後，毛利率表現優於一般個人電腦（PC）產品。

華擎指出，目前東擎已取得來自歐美大型品牌客戶的雲端遊戲系統大單，預計明年第1季開始出貨，第2季放量，將帶動明年營收表現顯著升溫。

東擎2024年營收14.66億元，稅後純益2.06億元，每股純益3.32元。隨著客戶端庫存去化進入尾聲，市場需求回溫，今年上半年營收8.99億元，年增12.55%，營運狀況已逐漸回穩。