中光電第3季 EPS 0.25元 看淡前景

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

中光電（5371）董事會昨（27）日通過第3季財報，單季合併營收99.48億元，季增0.9%，年減7%。毛利率15.18%，季減2.97個百分點、年減1.43個百分點。稅後純益9,524.1萬元，季增65.8%，年減53%，每股純益0.25元。

中光電將於今天召開線上法說會，說明第3季營運成果並展望第4季景氣。中光電表示，10月受到大陸十一長假工作天數減少影響，包括影像產品及節能產品出貨量估計季減約一成。

中光電累計今年前三季合併營收282.8億元，年減5%。毛利率16.92%，年減0.44個百分點。稅後純益1.72億元，年減72.6%，每股純益0.44元。

其中，影像產品第3季合併營收20.37億元，季減21%；出貨量約12.9萬多台，季減26%。累計前三季合併營收70.62億元，合併出貨量46.6萬台，因對等關稅與匯率波動等因素影響，分別較2024年同期減少41%及44%。

節能產品第3季合併營收56.36億元，季增33%、年增3%；出貨量855.5萬片／台，季增22%，年增13%。累計前三季節能產品合併營收137.64億元，年減3%；出貨量2,256萬片／台與去年相當。

華擎旗下工業電腦廠 東擎2026年營運會更好

華擎旗下工業電腦廠東擎科技（7710）將在今（28）日登錄興櫃。該公司受惠工業電腦需求回溫，加上獲得歐美大型品牌客戶的雲...

萬年清布局印度再報捷

萬年清（6624）積極布局印度市場再傳捷報，拿下印度台資鞋廠廢水處理標案。萬年清表示，已與印度水處理龍頭企業VATech...

神盾集團將入欣普羅董事會

神盾集團旗下安格（6684）日前以每股30元認購欣普羅私募，共投資1.98億元，取得約兩成股權，成為單一最大股東。明年欣...

普萊德「展」身手 新品上秀

網通品牌普萊德（6263）深耕智慧製造、工業4.0應用，昨（27）日宣布將前進美國科技展Embedded World N...

佐茂熱轉 周四登興櫃

鋰電池模組大廠佐茂（7854）預計10月30日以每股認購價格27元登錄興櫃，主辦券商為國票證券。展望後市，佐茂總經理吳建...

