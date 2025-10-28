快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所近期迎來兩家公司在資本市場的新進展。頌勝科技（7768）已於昨（27）日送件申請股票上市，這是本年度第25家國內公司（不含創新板）申請股票上市；皇家可口則自今日開始上市買賣。

根據頌勝科技材料的公開說明書摘要，公司負責人為朱明癸。公司的實收資本額為6億元，主要產品涵蓋半導體研磨墊與耗材產品、醫療與運動產品、綠色環保黏著劑及PU彈性體等材料。

財務表現方面，頌勝科技去年營收19.21億元，稅前淨利達3.24億元，每股稅後純益（EPS）4.42元 。市場結構顯示，去年度內銷占29.31％，外銷則占70.69％。

公司領導階層方面，董事長朱明癸以日月明投資法人代表出任，總經理為施文昌，。截至今年7月28日，全體董事持股比例為33.50％。

