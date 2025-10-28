快訊

瑩碩抗痘膠囊 2026年搶市

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

瑩碩（6677）昨（27）日宣布，治療嚴重痤瘡（俗稱青春痘）藥品「敵痘軟膠囊」獲衛福部食藥署（TFDA）核發領證通知，為國內口服A酸（Isotretinoin）軟膠囊首家學名藥，藥品將於明年上半年正式鋪貨，搶攻市場需求持續成長的青春痘治療商機。

瑩碩表示，敵痘是與祥翊共同投資開發，由瑩碩負責劑型開發並為藥證持有者、祥翊則負責生產製造。台灣市場將交由皮膚科專業經銷商推廣，同時也正積極洽尋東南亞合作夥伴，著手布局海外市場。

瑩碩總經理顏麟權指出，本次敵痘拿下國內首發學名藥，是繼去年瑩碩的中國授權夥伴成功取得思覺失調藥物上市許可，今年與祥翊合作開發的肺纖維化P4學名藥完成中東市場經銷授權，同時也向台灣TFDA與美國FDA提交上市許可申請後，再度繳出一張漂亮的同業合作成績單。

學名藥 FDA 皮膚科

