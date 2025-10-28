快訊

德記第3季 EPS 0.59元 永信建0.5元

經濟日報／ 記者侯思蘋吳秉鍇／台北、高雄報導

德記（5902）昨（27）日公布第3季財報，累計前三季稅後純益為1.6億元，約與去年持平，每股純益（EPS）為1.79元。

德記第3季單季營收為5.8億元，年增5.4%，單季稅後純益0.5億元，約與去年持平，EPS為0.59元；累計前三季營收為17.8億元，年增7.8%，稅後純益為1.6億元，約與去年持平，EPS為1.79元。

展望未來，德記表示，今年除加強現有之自有品牌及代理品牌的業務拓展，並將持續研發包裝創新性、原料在地性與品質優良的產品並尋找有潛力之商品代理，發揮公司的貿易特長。

永信建昨日公布第3季財報，單季稅後純益為1.08億元，年減89.9%，每股純益0.5元；累計前三季獲利4.9億元，年減84.6%，每股純益2.26元。而該公司明年預計將有二個建案完工、開始銷售，有助營運表現。

在央行祭出第七波信用管制下，永信建因採成屋銷售方式，成為「海嘯第一排」，面對欲購屋的民眾觀望心態轉濃，普遍有拉長時間等待房價下跌的市場氛圍，自去年第4季起營運明顯受到波及。

展望營運前景，永信建指出，就市場面來看，剛性需求是存在的，今年規劃完工銷售的四個建案已全數如期推出，包括有位於高雄中都五期的「齊樂」建案、高雄龍華九期的「蘊美」建案、楠梓高雄大學二期的「辰旭」建案，以及仁武大昌二期的「澄境」建案。

