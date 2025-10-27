皇家可口明日開始上市買賣 前5個交易日無漲跌幅限制

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，皇家可口（7791）已公開發行普通股股票自10月28日開始上市買賣，皇家可口股份有限公司為初次上市掛牌，為本年第19家掛牌的本國一般板上市公司。其普通股股票自上市買賣日起5個交易日，股價採無漲跌幅限制。

根據資料，食品工業的皇家可口普通股數量為70,000,000股，以及現金增資股款繳納憑證10,000,000股。證交所將於該股票上市買賣當天以盛大隆重掛牌典禮歡迎皇家可口股份有限公司加入上市行列，該典禮將於當日上午8點45分至9點30分間透過「WebPro證券暨期貨市場影音傳播網」實況轉播典禮內容，歡迎各界利用網路於典禮時間至http://webpro.twse.com.tw觀看實況內容。

