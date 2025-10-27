頌勝科技申請轉上市 今年第25家國內公司

頌勝科技（7768）於10月27日向臺灣證券交易所送件申請股票上市，這是本年度第25家國內公司（不含創新板）申請股票上市。

根據公開說明書摘要，頌勝科技材料的公司負責人是朱明癸，主辦輔導券商為元大證券。公司的實收資本額為新台幣6億元，主要產品包括半導體研磨墊與耗材產品、醫療與運動產品、綠色環保黏著劑及PU彈性體等材料。

財務方面，頌勝科技去年度營收19.21億元，稅前淨利為3.24億元，每股稅後純益（EPS）4.42元。市場結構方面，去年度內銷占29.31％、外銷占70.69％。

公司的董事長是朱明癸以日月明投資法人代表人出任，總經理是施文昌，發言人是副總經理暨財務長林順陽。全體董事持股比例為33.50％（截至今年7月28日）。