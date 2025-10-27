頌勝科技申請轉上市 今年第25家國內公司
頌勝科技（7768）於10月27日向臺灣證券交易所送件申請股票上市，這是本年度第25家國內公司（不含創新板）申請股票上市。
根據公開說明書摘要，頌勝科技材料的公司負責人是朱明癸，主辦輔導券商為元大證券。公司的實收資本額為新台幣6億元，主要產品包括半導體研磨墊與耗材產品、醫療與運動產品、綠色環保黏著劑及PU彈性體等材料。
財務方面，頌勝科技去年度營收19.21億元，稅前淨利為3.24億元，每股稅後純益（EPS）4.42元。市場結構方面，去年度內銷占29.31％、外銷占70.69％。
公司的董事長是朱明癸以日月明投資法人代表人出任，總經理是施文昌，發言人是副總經理暨財務長林順陽。全體董事持股比例為33.50％（截至今年7月28日）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言