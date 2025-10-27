低軌衛星在手訂單達8億元 昇達科樂觀看待第4季至2026年營運

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

昇達科（3491）近年深耕低軌衛星與與高頻通訊產業，今年衛星客戶測試推遲提貨，影響營收表現，近期低軌衛星占比持續提升，9月單月超過58%，推升毛利率來到52.4%，第3季低軌衛星占比則為54.8%。目前低軌衛星在手訂單8億元，預計六成訂單將於地4季出貨，樂觀看待第4季及2026年營運表現。

昇達科第3季營收4.84億元，季減6%，毛利率來到47%，優於第2季的43%，低於去年同期51.6%，稅後純益8,828億元，季增23%，年減33%，每股純益1.33元。累計前3季營收16.18億元，年減6%，為歷史同期次高，毛利率47%，低於去年同期51.5%，稅後純益3.03億元，年減21.9%，每股純益4.6元，為歷史同期次高。

低軌衛星客戶專案項目持續增加，新訂單也加速釋出，昇達科表示，累加低軌衛星產品未出貨訂單已超過8億元，依客戶交期安排，超過60%將於今年第4季出貨，可謂推升低軌衛星營收季增表現。

法人看好，昇達科主要國際衛星客戶亞馬遜Kuiper計畫進入密集量產及部署，推升出貨量能，可望推升昇達科第4季單季毛利率及獲利率來到歷史高峰。

因應低軌衛星市場強勁需求，昇達科指出，同步推進多項擴廠與產能布局計畫，國內汐止第一期產能滿載，第2期將在年底前全面投產，七堵三廠擴建，同時購置新廠房，加速建置產能。

海外部分，昇達科表示，越南廠將於年底前通過重要客戶航太品質管理（QMS）稽核；越南新廠區將是目前越南產能六倍規模，正積極建設中，將成為未來主要海外生產樞紐。

昇達科指出，越南產能布局，對應全球衛星、毫米波通訊元件製造，在地緣分散與成本優化趨勢，近期國內相關大廠亦陸續於越南或東南亞建廠，供應鏈趨勢愈趨明確，國內外產能同步擴產，可望靈活因應衛星通訊與航太、軍工等毫米波市場需求。

昇達科樂觀看待第4季與2026，昇達科表示，主要客戶專案進入密集出貨期，訂單能見度明確延伸，擴增產能全面投產，營收動能可望持續放大，更推升毛利率水準，可望提升整體獲利表現。

