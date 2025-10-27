佐茂10月30日登錄興櫃 低軌衛星、無人機新業務帶動今明年營收成長

鋰電池模組大廠佐茂（7854）預計於10月30日以每股認購價格27元登錄興櫃，主辦券商為國票證券，將為資本市場增添隱形冠軍。展望後市，佐茂指出，隨著匯率波動因素降低，加上低軌衛星相關應用開始量產出貨，帶動第4季營運成長，整體來看，預計今年全年營收呈現成長態勢，明年在低軌衛星、無人機等新應用貢獻放大，加上穿戴業務持續增長下，預估明年營收將優於今年。

佐茂專注於鋰電池模組的研發與製造，具備BMS電池模組關鍵技術及專利布局，產品效能、壽命與安全性等廣受肯定，產品主要應用於工業、醫療、智慧穿戴、影像應用、BBU、儲能系統、低軌衛星、無人機及輕型載具等領域，多元產品線多方挹注公司營運成長動能。

佐茂深耕電池產業近30年，因工業醫療領域對電池模組的高規格要求，淬鍊出深厚技術底蘊，也因此有實力布局BBU、儲能系統、低軌衛星、無人機等高門檻市場，用技術量能奠定切入高成長潛力應用之基石，並均已開始為佐茂貢獻營運動能，佐茂每顆低軌衛星模組在製程中均有經過衛星軌道模擬測試，並擁低軌衛星Pack專用產線，布局開花結果。

佐茂2024年度營收16.45億元、年增16.41%，今年上半年營收8.3億元、年增2.9%，均維持成長態勢。

憑藉穩健的技術根基、豐富專案經驗與靈活生產彈性，佐茂可提供客戶多樣化客製解決方案，已成為多家國際大廠指定合作夥伴，客戶黏著度高，並與多家電芯廠維持長期合作關係，掌握上游核心資源，能雙向引流業務動能，並具備在地生產優勢，取得絕對性的供應鏈競爭利基，形成與同業間的市場區隔及進入壁壘。

根據國際研調機構預估，未來五年全球低軌衛星發射量上看7萬顆，且2035年市場規模將攀升至1080億美元，全球無人機市場將激增百億美元，整體供應鏈有望迎來成長爆發期，均有望為佐茂增添營運動能，並順應全球非紅供應鏈與地緣政治風險升高的趨勢，提升產品附加價值，營運表現可期。

此外，佐茂仍持續開創新領域，攜手美國新創公司，布局人形機器人應用，有望受惠未來產業成長紅利，展現厚實的研發實力與積極拓展業務版圖之企圖心。

國票證券承銷團隊，致力於發掘優質企業進入資本市場，並提供客戶籌資、財務顧問服務等客製化金融服務，為企業引進全方位資源，與國際趨勢接軌。