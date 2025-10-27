寶雅財報／前三季獲利21.8億元、EPS 20.56元 單季、累季創歷史新高

寶雅（5904）27日公布第3季財報，前三季營收為187.4億元，年增6.3％，營業毛利為83.1億元，毛利率為44.3%，稅後純益21.8億元，年增6.5%，稅後每股純益（EPS）為20.56元。營收、獲利皆創下歷史新高。

寶雅第3季財報顯示，單季營收為64億元，季增5.9%，年增4.5%；營業毛利為29.3億元，毛利率為45.9%，營業利益為10.02億元，營業利益率15.7%，年成長5.4%。第3季稅後獲利8億元，年增5.9%，創歷史新高，單季每股純益為7.59元。

寶雅表示，截至9月底為止，全國共有435間寶雅，將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，並藉由美妝及家居店型，提高台灣滲透率；同時寶雅國際將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局，提升消費者體驗。

為落實ESG永續經營與海洋保育理念，寶雅打造全台唯一藍色系寶雅，以「海洋限定」為主題的門市寶雅澎湖北辰店。

寶雅表示，整體店面以守護海洋、與自然共生為設計主軸，將永續精神融入消費體驗，展現寶雅以行動守護生態的決心，超過400坪的門市空間，全面以海藍色調打造沉浸式深海氛圍。

店內特設「海洋友善專區」，集結通過環保與永續認證的商品，期望以實際行動推廣「從消費開始守護海洋」的生活態度。海洋限定店不僅是一間零售門市，更是寶雅在海洋永續旅程中的具體印記。透過結合教育、學術與地方的多方合作，期盼讓消費者在購物的同時，也能參與守護海洋生態的行動，成為永續力量的一環。