精測與日本Yokowo簽訂投資協議 展開長期策略合作

測試介面業者精測（6510）27日宣布，與日本Yokowo Co., Ltd.簽訂投資協議，雙方將透過相互股權投資的方式，強化合作關係。本次合作目的係結合雙方在市場、客戶與產品研發之優勢，攜手開拓業務市場，並提升產品競爭力。

因應與日本Yokowo Co., Ltd策略合作案之相互投資需求，精測將透過對子公司「測冠投資股份有限公司」增資美金200萬元，取得Yokowo Co., Ltd.的股份；同時，Yokowo亦將相對應投資美金200萬元取得精測的股份。為避免可能的內線交易風險，精測已於10月27日於公開資訊觀測站發布相關重大訊息，以確保市場及投資人資訊對稱。

展望未來，精測堅信透過與Yokowo Co., Ltd.的深度合作，將為兩家公司帶來更廣闊的業務發展空間與營運持續成長的動能，進一步提升彼此的市場競爭力與公司價值。