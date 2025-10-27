寶雅財報／第3季EPS 7.59元創歷史新高 前三季大賺兩個股本

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
寶雅公告第3季財報，單季營收64.01億元，年增4.5%，創單季歷史新高。圖/寶雅提供
寶雅公告第3季財報，單季營收64.01億元，年增4.5%，創單季歷史新高。圖/寶雅提供

寶雅（5904）27日公告財報，前三季營收187.41億元，年增6.3%，稅後純益21.87億元，年增6.5%，每股純益20.56元。展望第4季，寶雅看好在「普發現金」政策帶動下，民眾消費意願回溫，對美妝、保養及香氛醫美商品具明顯刺激效果。配合雙11、聖誕節與歲末節慶檔期，公司將同步強化線上與線下活動，持續擴大品牌互動。

寶雅公告第3季財報，單季營收64.01億元，年增4.5%，創單季歷史新高，稅後純益8.08億元，年增5.9%，單季每股純益7.59元，創下單季歷史新高。寶雅表示，第3季主要受惠於美妝保養、醫美產品及季節性品項的穩定成長，加上醫美節與「企鵝家族」集點換購活動帶動買氣，推升整體表現。

寶雅指出，第3季營收動能除商品結構穩健外，自動結帳機導入持續擴大，亦有效提升消費體驗與結帳效率。展店腳步則維持穩健，第3季淨增加11家店，第4季預期展店可望加速，單季新增門市將達15至20家。截至第3季，寶雅全台門市總數已達435家，涵蓋一般店279間、美妝店133間、家居店中店 23 間。

寶雅持續強化「POYA Beauty」新店型布局，除延續專業美妝形象外，也融入時尚與生活元素，打造更具互動感與沉浸感的購物體驗。公司表示，未來將依各地區消費特性靈活調整店型比例，優化門市結構與坪效表現。隨著「POYA Beauty」店型持續擴張，今年占比可望來到34%，2027年占比將上看50%，成為未來營運主力。

法人預估，寶雅全年展店數將維持50店目標，年底「POYA Beauty」美妝專門店數可望突破160家，新開與改裝門市營運表現良好，推升整體營收與獲利規模。

同時按照寶雅規劃，明年全台家數預計會來到525店、2027年達580店、2028年達635店。

寶雅 營收

