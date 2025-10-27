2025創櫃菁英選拔 28日最終決選

櫃買中心（Taipei Exchange）首次舉辦創櫃菁英選拔活動，共吸引105家公司報名參加，其中有61家是屬於創櫃板公司（包含已登錄及輔導中），約占總報名家數之58%，顯示本次創櫃菁英選拔除創櫃板公司外，更吸引其他具未來發展潛力之優質新創團隊，報名情況相當踴躍，櫃買中心發掘具高成長潛力與創新能量的新創企業之初衷，獲得優質新創團隊滿滿的支持。

創櫃菁英選拔活動第一階段書面審查已由中華民國全國創新創業總會組成評選委員會進行評分，計有23家企業入選，最終決選暨頒獎典禮即將於10月28日（二）假台北君悅酒店辦理，現場將由決選企業進行簡報，再由評選委員根據企業參選資料、初審報告及現場評選情形進行綜合審核，最終選出前三名勝選企業，並進行頒獎，與各界一同見證臺灣產業創新及競爭能量。最新消息請持續關注網站（https://brandstudio.tnlmedia.com/2025/GISA_EliteAward/event.htm）。