欣銓 卡位AI測試商機
半導體測試廠欣銓（3264）積極卡位AI相關測試商機，現階段產能利用率達七成以上，法人預期本季營運有機會保持穩健表現，全年營收、獲利成長可期。
欣銓為台灣前三大IC測試廠，業務涵蓋記憶體、數位及混合訊號IC測試，並積極布局AI與車用電子領域，產品組合主要集中在車用／安控、通訊／網通及通用微控制器（MCU），消費性電子占比僅個位數，因此去年受到車用客戶需求調整影響較大。
談到今年產業趨勢，欣銓董事長盧志遠先前指出，AI是相當重要的趨勢潮流，欣銓當然也要做AI的生意，並朝這個方向努力爭取各種機會。
法人指出，隨著全球雲端服務商加速建置資料中心並自研晶片，AI ASIC需求大幅提升，欣銓近年積極拓展AI驗證業務，已經與美系網通晶片大廠合作，進入工程驗證階段，可望成為未來營運成長新動能。
從業績表現來看，欣銓今年9月營收12.1億元，月減1.28%，年增12.9%；累計前三季營收102億元，年增率為2.87%，為歷年同期第三高。
綜觀來看，法人表示，目前業界普遍預期，車用庫存調整逐步進入尾聲，明年有機會回升，欣銓車用業務有望重返成長軌跡，加上在AI相關測試業務布局效益顯現，搭配新廠已就定位，後續將視客戶需求支應產能，看好公司今年營運將可繳出優於去年的成績單，明年持續看增。
資本支出方面，欣銓現階段持保守態度，評估在政策與市場環境仍不明朗下，尚難決定全年資本支出規模，位於龍潭的新廠隨時可投入生產。
