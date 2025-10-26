台寶新藥臨床二期報捷

台寶生醫（6892）昨（26）日公告「調節型T細胞」新藥TRK-001重大進展，日前於美國西北大學紀念醫院完成二期臨床首位病患收案（First Patient In），研發進度已成為全球「調節型T細胞」臨床開發領先者。

台寶生醫表示，今年諾貝爾醫學獎甫頒給三位免疫學科學家，肯定其「調節型T細胞」研究發現，將推動自體免疫疾病、癌症治療、器官移植成功等領域重大突破，已躍成為全球焦點。

台寶生醫在「調節型T細胞」研發佈局，是與西北大學、哈佛大學等國際知名學研機構合作推動多項疾病治療研究。TRK-001是公司第一個進入臨床的調節型T細胞新藥，其二期臨床經美國FDA與台灣TFDA核准，且取得美國FDA孤兒藥之資格，於台、美兩地執行多國、多中心試驗，以驗證「調節型T細胞」可取代現行須長期使用且副作用較高的「免疫抑制劑」。