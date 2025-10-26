快訊

美中經貿談判為「川習會」建立正面架構 川普：樂觀以對

台寶新藥臨床二期報捷

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台寶生醫（6892）昨（26）日公告「調節型T細胞」新藥TRK-001重大進展，日前於美國西北大學紀念醫院完成二期臨床首位病患收案（First Patient In），研發進度已成為全球「調節型T細胞」臨床開發領先者。

台寶生醫表示，今年諾貝爾醫學獎甫頒給三位免疫學科學家，肯定其「調節型T細胞」研究發現，將推動自體免疫疾病、癌症治療、器官移植成功等領域重大突破，已躍成為全球焦點。

台寶生醫在「調節型T細胞」研發佈局，是與西北大學、哈佛大學等國際知名學研機構合作推動多項疾病治療研究。TRK-001是公司第一個進入臨床的調節型T細胞新藥，其二期臨床經美國FDA與台灣TFDA核准，且取得美國FDA孤兒藥之資格，於台、美兩地執行多國、多中心試驗，以驗證「調節型T細胞」可取代現行須長期使用且副作用較高的「免疫抑制劑」。

美國 FDA 研發

延伸閱讀

桃園新屋廢棄物堆置引民怨 桃檢澄清：未收案也無指示保全證據

新北淡水淡海新市鎮二期一開發 國土署公展前座談會

與台灣淵源深厚 諾貝爾醫學獎得主坂口志文曾指導林口長庚一年

諾貝爾醫學獎 美日3學者獲殊榮 研究發現有助癌症治療

相關新聞

欣銓 卡位AI測試商機

半導體測試廠欣銓（3264）積極卡位AI相關測試商機，現階段產能利用率達七成以上，法人預期本季營運有機會保持穩健表現，全...

台鎔 Q4大成長

台鎔（6947）登錄興櫃逾兩年，公司規劃送件申請轉上市。隨著持股百分之百的子公司翰陽綠能斥資逾60億元建廠的資本支出及前...

山太士 攻先進封裝材料

半導體先進材料供應商山太士（3595）受惠先進封裝、測試等相關材料新品通過驗證，並逐步邁入收成，法人看好本季營收有望優於...

投資線上論壇 外資按讚

櫃買中心與永豐金證券於10月20日至23日辦理「2025台灣投資線上論壇」海外法人說明會，活動邀請大學光（3218）、力...

台寶新藥臨床二期報捷

台寶生醫（6892）昨（26）日公告「調節型T細胞」新藥TRK-001重大進展，日前於美國西北大學紀念醫院完成二期臨床首...

三鼎生技擬蓋美國新廠

臺北醫學大學衍生公司三鼎生技（6808）昨（26）日宣布，董事會日前通過將於美國加州聖地牙哥設立全資子公司，並將投資70...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。