三鼎生技擬蓋美國新廠

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

臺北醫學大學衍生公司三鼎生技（6808）昨（26）日宣布，董事會日前通過將於美國加州聖地牙哥設立全資子公司，並將投資700萬美元（約新台幣2.15億元）建置符合美國FDA標準的細胞GMP製造廠，新廠目標明年第3季完工，明年底前申請認證上路，啟動全球再生醫療新布局。

三鼎生技董事長歐耿良表示，美國是全球再生醫學與細胞治療最重要的市場與法規創新中心。

公司選擇落腳加州，看中當地聚集世界頂尖的再生醫學研發與臨床試驗資源，更希望結合臺北醫學大學的臨床能量與科研基礎，打造橫跨太平洋的雙核心運營模式。

歐耿良表示，三鼎董事會日前通過將於美國加州聖地牙哥設立全資子公司，今年11月就可開始籌設，至於建廠計畫將分為兩個階段推進，第一階段將投資300萬美元，預計完成基礎設施建置與品質驗證，導入iPSC誘導多能幹細胞平台、外泌體萃取與純化製程、細胞冷凍儲存與運輸鏈管理系統，以及GMP級培養基與凍存液生產線。

