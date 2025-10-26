快訊

美中經貿談判為「川習會」建立正面架構 川普：樂觀以對

招商優質企業 回響大

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
資本市場服務團櫃買中心上櫃審查部經理曾文正（左一）及證交所上市一部副理張雪真（右一）等人於「2025年度推動優質企業邁入資本市場座談會」會場合影。櫃買中心／提供
資本市場服務團櫃買中心上櫃審查部經理曾文正（左一）及證交所上市一部副理張雪真（右一）等人於「2025年度推動優質企業邁入資本市場座談會」會場合影。櫃買中心／提供

櫃買中心與臺灣證券交易所共同成立「資本市場服務團」，22日攜手資誠聯合會計師事務所，在台北君悅飯店舉辦「2025年度推動優質企業邁入資本市場座談會」，提供一站式資本市場服務。

該活動邀集逾20家優質企業參與，橫跨半導體、AI相關檢測服務及設備、數位雲端、綠能環保及電子零組件等多元產業類別，與會者充分交流互動，廣獲熱烈回響。

櫃買中心上櫃審查部經理曾文正表示，櫃買中心自成立以來30餘年，持續打造多功能與多層次的全方位交易所，涵蓋專為微型企業設計的創櫃板、作為主板預備市場的興櫃，以及主板上櫃三大板塊，充分滿足各階段中小微型企業的多元籌資需求。此外，債券市場亦蓬勃成長，展現股債雙核心交易所完整的架構。

櫃買中心在世界交易所聯合會（WFE）70多個會員交易所中表現亮眼，股票成交值周轉率位居第二，掛牌公司平均本益比約34倍，顯示櫃買中心具有高度的交易活絡性及合理的本益比。

截至9月底，櫃買市場的上櫃掛牌家數達855家，興櫃公司也已達355家，合計家數已突破1,200家。主板上櫃公司平均市值約81億元，其中130家公司市值突破100億元，並有八家企業市值超過1,000億元，掛牌族群橫跨大中小型企業，且近期亦有AI、數位雲端、資安等輕資產具關鍵技術之公司陸續於櫃買市場掛牌形成產業聚落。

因此無論是發展中的中小型成長企業，還是穩健的大型企業，均可透過在櫃買市場掛牌而提升品牌知名度、吸引優秀人才及取得成長所需資金，強化營運體質與國際競爭力。

證交所上市一部副理張雪貞指出，臺灣資本市場表現亮眼，截至9月底，上市公司總市值規模達90兆元，其中半導體產業市值占比達48%，在護國群山加值優勢下，正是資本市場把握契機，積極布局前瞻與創新產業時刻，為此證交所建置的「創新板」為打造下一個成長動能的關鍵板塊。

資誠營運長會計師林永智則表示，過去一年，證交所與櫃買中心積極深化市場服務，攜手成立「資本市場服務團」並整合輔導資源，致力打造一站式服務平台，期望協助更多國內優質企業突破成長瓶頸，而資誠未來也將持續與櫃買中心及證交所密切合作，提供企業中、長期輔導及規劃諮詢服務。

櫃買中心 資本市場 證交所

延伸閱讀

獨家／台股史上首家「上市轉上櫃」公司來了 證券圈四大分析背後考量

逢低買盤搶進 金價跳水 買氣暴增1.8倍

獨／卡位機會到？國際金價大跳水 黃金交易平台買氣卻井噴

櫃買攜商總 招商創櫃板

相關新聞

欣銓 卡位AI測試商機

半導體測試廠欣銓（3264）積極卡位AI相關測試商機，現階段產能利用率達七成以上，法人預期本季營運有機會保持穩健表現，全...

台鎔 Q4大成長

台鎔（6947）登錄興櫃逾兩年，公司規劃送件申請轉上市。隨著持股百分之百的子公司翰陽綠能斥資逾60億元建廠的資本支出及前...

山太士 攻先進封裝材料

半導體先進材料供應商山太士（3595）受惠先進封裝、測試等相關材料新品通過驗證，並逐步邁入收成，法人看好本季營收有望優於...

投資線上論壇 外資按讚

櫃買中心與永豐金證券於10月20日至23日辦理「2025台灣投資線上論壇」海外法人說明會，活動邀請大學光（3218）、力...

台寶新藥臨床二期報捷

台寶生醫（6892）昨（26）日公告「調節型T細胞」新藥TRK-001重大進展，日前於美國西北大學紀念醫院完成二期臨床首...

三鼎生技擬蓋美國新廠

臺北醫學大學衍生公司三鼎生技（6808）昨（26）日宣布，董事會日前通過將於美國加州聖地牙哥設立全資子公司，並將投資70...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。