招商優質企業 回響大

櫃買中心與臺灣證券交易所共同成立「資本市場服務團」，22日攜手資誠聯合會計師事務所，在台北君悅飯店舉辦「2025年度推動優質企業邁入資本市場座談會」，提供一站式資本市場服務。

該活動邀集逾20家優質企業參與，橫跨半導體、AI相關檢測服務及設備、數位雲端、綠能環保及電子零組件等多元產業類別，與會者充分交流互動，廣獲熱烈回響。

櫃買中心上櫃審查部經理曾文正表示，櫃買中心自成立以來30餘年，持續打造多功能與多層次的全方位交易所，涵蓋專為微型企業設計的創櫃板、作為主板預備市場的興櫃，以及主板上櫃三大板塊，充分滿足各階段中小微型企業的多元籌資需求。此外，債券市場亦蓬勃成長，展現股債雙核心交易所完整的架構。

櫃買中心在世界交易所聯合會（WFE）70多個會員交易所中表現亮眼，股票成交值周轉率位居第二，掛牌公司平均本益比約34倍，顯示櫃買中心具有高度的交易活絡性及合理的本益比。

截至9月底，櫃買市場的上櫃掛牌家數達855家，興櫃公司也已達355家，合計家數已突破1,200家。主板上櫃公司平均市值約81億元，其中130家公司市值突破100億元，並有八家企業市值超過1,000億元，掛牌族群橫跨大中小型企業，且近期亦有AI、數位雲端、資安等輕資產具關鍵技術之公司陸續於櫃買市場掛牌形成產業聚落。

因此無論是發展中的中小型成長企業，還是穩健的大型企業，均可透過在櫃買市場掛牌而提升品牌知名度、吸引優秀人才及取得成長所需資金，強化營運體質與國際競爭力。

證交所上市一部副理張雪貞指出，臺灣資本市場表現亮眼，截至9月底，上市公司總市值規模達90兆元，其中半導體產業市值占比達48%，在護國群山加值優勢下，正是資本市場把握契機，積極布局前瞻與創新產業時刻，為此證交所建置的「創新板」為打造下一個成長動能的關鍵板塊。

資誠營運長會計師林永智則表示，過去一年，證交所與櫃買中心積極深化市場服務，攜手成立「資本市場服務團」並整合輔導資源，致力打造一站式服務平台，期望協助更多國內優質企業突破成長瓶頸，而資誠未來也將持續與櫃買中心及證交所密切合作，提供企業中、長期輔導及規劃諮詢服務。