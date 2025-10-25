集雅社樂觀第4季展望

百貨精品通路商集雅社（2937）受惠百貨周年慶檔期，明星商品「熱泵式洗脫烘洗衣機」銷售量與詢問度齊升，加上政府普發現金政策將上路，樂觀看待本季營運展望。

集雅社指出，受到氣候影響、都市空間限制與節能趨勢，多功能型洗衣機逐步成為小家庭新標配，推升客單價與全年營運表現，公司引進多家國際品牌產品，以差異化產品布局，提供消費者一站式家電解決方案，提升門市客單價與營收貢獻，另外，拖掃兩用機器人近年來亦是快速竄升的熱銷商品。

集雅社表示，本季營運受惠周年慶檔期效益。百貨通路10月起台中店開幕、台北信義區據點周年慶接力展開，將持續助益業績表現。

政府即將普發萬元現金政策即將上路，預計11月起發放，通路業看好進一步刺激民間消費需求，為公司全年營運表現注入更多成長動能。法人指出，在大環境影響消費景氣低迷的情況下，集雅社營收能夠逆勢成長，顯示其產品結構與通路策略奏效，看好後市表現。

集雅社9月營收3.44億元，月減12.39%，年增8.38%；累計前三季營收34.62億元，年增12.9%。