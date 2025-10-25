尼克森投入GaN產品開發
MOSFET（金氧半場效電晶體）業者尼克森（3317）切入AI伺服器Power Supply的SiC MOSFET與功率模組，功率模組開始小量出貨，法人看好有助毛利率，尼克森也投入GaN產品開發，將有助於明年營運動能。
業界指出，MOSFET產業特性為大供應商、大客戶付款天數長、製程長，生產周期大約三至四個月，以及存貨高、資金壓力大、美元計價，營運易受匯率影響，同業多找代理商銷售以降低美元波動影響，尼克森採自行銷售並使用SWAP規避匯率風險。
功率半導體大廠安世半導體（Nexperia）中國大陸產品近期被中國大陸政府禁止出口後，有個位數的台灣客戶來公司詢問MOSFET替代料，主要以低壓的消費性與伺服器產品應用為主。
雖然近期安世半導體在中國大陸能開始出貨，不過業界認為，客戶端還是會以能順利確保出貨為營運基準。
