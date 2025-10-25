M31 2025年業績挑戰新高
矽智財（IP）廠M31（6643）今年前三季業績成長高個位數百分比，法人預期，該公司今年以美元計營收有望成長雙位數百分比，甚至邁向二成的目標，年度業績有機會挑戰歷史新高。
M31累計前三季合併營收為12.37億元，年增7.3％，上半年每股淨損0.51元。
針對下半年營運展望，M31總經理張原熏先前表示，希望能保持上半年營運成長的表現，達成年初所設定全年業績成長雙位數百分比的目標。
法人指出，晶圓代工客戶業務是M31今年的主要成長動能，該公司上半年晶圓代工客戶相關業績年增率超過五成。不過近期其中國IC設計客戶的訂單情況也有所回溫，以應用來說，中國與歐洲的汽車應用需求仍強。
在M31上半年的營收結構中，授權金收入約占85％左右，量產權利金收入則占近15％。如果以地區別來看，美國與中國市場是該公司兩大業務支柱，台灣市場也有與前兩者相近的貢獻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言