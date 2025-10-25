M31 2025年業績挑戰新高

矽智財（IP）廠M31（6643）今年前三季業績成長高個位數百分比，法人預期，該公司今年以美元計營收有望成長雙位數百分比，甚至邁向二成的目標，年度業績有機會挑戰歷史新高。

M31累計前三季合併營收為12.37億元，年增7.3％，上半年每股淨損0.51元。

針對下半年營運展望，M31總經理張原熏先前表示，希望能保持上半年營運成長的表現，達成年初所設定全年業績成長雙位數百分比的目標。

法人指出，晶圓代工客戶業務是M31今年的主要成長動能，該公司上半年晶圓代工客戶相關業績年增率超過五成。不過近期其中國IC設計客戶的訂單情況也有所回溫，以應用來說，中國與歐洲的汽車應用需求仍強。

在M31上半年的營收結構中，授權金收入約占85％左右，量產權利金收入則占近15％。如果以地區別來看，美國與中國市場是該公司兩大業務支柱，台灣市場也有與前兩者相近的貢獻。