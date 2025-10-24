東捷資訊拓展雲端業務

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

資訊軟體服務商東捷資訊（6697）昨（23）日宣布，協助客戶美亞鋼管率先於國內鋼管業導入SAP Cloud ERP Private（ERP私有雲），大幅提升財務月結效率與決策即時性。展望後市，東捷資訊持續以「ACE王牌計畫」（AI、雲端、網路安全、ESG）為核心發展主軸，對營運正面看待。

隨著全球產業數位化浪潮與ESG永續經營趨勢，美亞鋼管積極推動數位轉型，選擇導入國際級SAP Cloud ERP Private，取代原有運行超過30年的AS／400系統，並於2025年正式上線。

東捷資訊指出，本次專案導入過程中，經歷多輪平行測試與跨部門協作，並由東捷資訊顧問團隊全程負責專案規劃、流程梳理、系統建置與教育訓練。

東捷資訊在完成鋼鐵業客戶SAP Cloud ERP升級與後續維運合約後，帶來長期且穩定的營收來源；同時集團客戶導入的新一代MES智慧製造執行系統，各模組已逐步驗收上線。提供給化學原料製造業客戶的供應商交期管理系統也在近期完成上線，協助客戶提升供應鏈韌性與交付效率。

