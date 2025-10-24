太景藥品打入東南亞市場

新藥研發公司太景*-KY（4157）昨（23）日宣布，旗下抗病毒新藥Pixavir marboxil （TG-1000）與印度藥廠簽署商業化授權協議，太景全球藥品版圖正式進入東南亞藥品市場。

太景表示，此項合約內容授權抗感染新藥於印度之開發及銷售權，由印度合作夥伴負責授權區域內之開發、上市許可申請、藥品製造及市場銷售等項目；依據合約，太景將有簽約金、里程碑款及銷售權利金之收入。

太景生技董事長黃國龍表示，太景自2024年開始與印度合作夥伴接洽這項計畫，醞釀期長達一年多。此次能夠成功合作，展現太景持續推動創新藥物造福病患的承諾。

藉由結合印度合作夥伴在製藥及銷售領域的成熟布局，太景新藥得以為當地感染疾病的治療提供新選擇，不僅能回應授權區域內尚未滿足的醫療需求，也同時加速太景研發成果在全球落地與價值實現。

憑藉逾14.51億人口與強勁的經濟成長動能，印度已躋身全球第五大經濟體。根據國際貨幣基金（IMF）預測，其2025年國內生產毛額（GDP）將達4.3兆美元，為全球主要經濟體中成長最快的國家之一。隨著經濟快速發展與人均所得提升，該國藥品市場持續擴張，流感藥物市場亦展現顯著的成長潛力。

在龐大市場潛力背後，印度同時面臨非傳染疾病迅速上升，與傳染疾病依舊高發的雙重公共衛生挑戰，對於抗感染疾病藥物始終維持極高需求。此次合作雙方鑒於流感藥品市場競爭性及商業機密考量，目前暫不揭露合作對象。