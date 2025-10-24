順藥中風藥 臨床大突破

順藥（6535）公告中風創新藥LT3001中國臨床二期試驗的正面結果，主要指標呈現良好安全性，所有劑量組均未觀察到任何與治療相關的症狀性顱內出血；次要指標方面，接受兩劑量組患者在第90天功能預後量表mRS 0-1或mRS 0-2人數比例均高於安慰劑組，展現一致療效趨勢。

不過，資本市場昨（23）日對於順藥中試驗結果並不買單，公司股價開盤不久即停跌鎖死，早盤鎖在279元，大跌31元，法人解讀公司從8月初低點122元起漲，9月中旬最高來到329.5元，波段漲幅達1.7倍，此次公布臨床數據已利多出盡。

順藥表示，失能型中風患者於主要預後指標mRS（功能獨立指標）0–2之比例最高可增加21%，試驗組零出血，成功將治療時間窗撬開至24小時，創下中風領域30年來重大里程碑。順藥將於10月27日舉辦法說會，完整說明本次臨床成果，並同步揭露歐美臨床二期與全球三期臨床試驗規劃。

順藥指出，該公司重要合作夥伴─北京天壇醫院，於西班牙巴塞隆納登場的世界中風大會（World Stroke Congress）上，由神經內科主任醫師李姝雅發表LT3001在中國執行的二期臨床試驗完整數據，本次發表為順藥首次正式公開LT3001的關鍵臨床成果，主要目的在探索LT3001的安全性與治療潛力，研究結果顯示，LT3001對中重度及失能型中風患者皆展現優異的療效潛力。

在次要指標方面，中重度患者族群（中風量表NIHSS 7-25分）中，LT3001在給藥後第90天，治療組可恢復至mRS 0–2（代表可自理生活、具獨立行動能力）的人數比例，相較於安慰劑組最高可達11.7%；失能型患者族群（包括肢體運動障礙與語言功能缺損者）中，相較於安慰劑組，LT3001治療可增加約13%至21%的患者恢復生活自主。

順藥總經理葉聖文表示，目前全球主流溶栓藥物tPA雖具治療效果，但因約6%至7%的症狀性腦出血風險，使用時機被嚴格限制於中風後4.5小時內，實際可受惠患者僅約10%。LT3001為全新作用機轉的小分子藥物，兼具溶栓與神經保護效應。根據全球超過300例受試者（涵蓋臨床一期與二期）數據，未見任何症狀性腦出血副作用，安全性明顯優於tPA。