興櫃一周回顧／丹立漲41% 蜜月行情甜

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

觀察近一周358家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數仍多於上漲家數，而表現最強興櫃股由記憶體股丹立（7866）奪下，漲幅達41.08%。

本周漲幅超過一成的個股檔數降至七檔，其中，前十強介於9.44%至41.08%間；以產業分布來觀察，本周資金轉向科技產業，一共有五檔入列，三檔科技股，綠能環保則有兩檔。

本周漲幅前十強依序為記憶體股丹立41.08%、廢乾電池回收處理公司三大未來20.3%、新藥及醫療器材股泰宗18.8%、專業生產電感器的年程15.07%、太陽光電系統整合商聚恆15.03%、車用電子輝創13.39%、高階醫療器材廠三鼎生技10.8%、伺服器供應鏈永擎9.5%、銅箔基板廠聯致9.44%、基因檢測廠基米9.44%。

其中，丹立持續上演蜜月行情，16日才登錄興櫃，2025年上半年營業收入16.34億元，較去年同期成長超過400%，主要產品為記憶體產業專業測試服務及DRAM模組、SSD固態硬碟及顯示卡等成品研發與銷售業務，已在記憶體專業測試及代工產業領域深耕近20年。

記憶體 興櫃

相關新聞

暉盛上市前現增 承銷價72元

暉盛科技（7730）昨（23）日公告，股票創新板初次上市前現金增資發行新股承銷價格拍板72元，預計11月3日創新板掛牌上...

信音收購國聯電子股權

連接器廠信音（6126）昨（23）日宣布，董事會決議以人民幣2.2億元（約新台幣9.58億元）投資中國大陸東莞市國聯電子...

桓鼎金雞 佐茂將登興櫃

桓鼎-KY（5543）持續轉型綠色能源事業，旗下電池模組廠佐茂也即將登錄興櫃，將於28日舉行興櫃前法說會。

皇家可口將上市 申購火熱

皇家可口（7791）將於28日正式掛牌上市，該上市案公開申購件數突破22萬封，吸引市場高度關注。自創大家耳熟能詳杜老爺冰...

東捷資訊拓展雲端業務

資訊軟體服務商東捷資訊（6697）昨（23）日宣布，協助客戶美亞鋼管率先於國內鋼管業導入SAP Cloud ERP Pr...

