桓鼎金雞 佐茂將登興櫃

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

桓鼎-KY（5543）持續轉型綠色能源事業，旗下電池模組廠佐茂也即將登錄興櫃，將於28日舉行興櫃前法說會。

桓鼎近期因工業電腦大廠樺漢入股，股價連續三個交易日漲停，昨天收26.6元、漲2.4元。樺漢選擇與桓鼎結盟原因之一，主要看好桓鼎具有電池模組生產能力，能與樺漢產品深度結合。

針對入股桓鼎，樺漢表示，桓鼎的客製化電池模組，可應用在集團的小型、行動式的工業電腦產品以及送餐機器人等領域。此外，樺漢與桓鼎皆積極布局智慧減碳建築，雙方未來也可望在此領域展開合作。

桓鼎電池模組主要由旗下佐茂負責，佐茂已公開發行，即將上興櫃，將於28日舉行興櫃前法說會。市場依據時程推算，佐茂最快11月初就會在興櫃市場交易。

佐茂董事長為葉秋枝，總經理由吳建銘擔任，主要產品為鋰電池模組、充電器組裝、組裝代工；2024年營收16.444億元，稅前純益7,896萬元，每股純益1.65元。

