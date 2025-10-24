信音收購國聯電子股權

連接器廠信音（6126）昨（23）日宣布，董事會決議以人民幣2.2億元（約新台幣9.58億元）投資中國大陸東莞市國聯電子，規劃取得80%股權，藉此強汽車連接器市場布局。

信音因有重大訊息待公布，昨天停牌，並於台股盤後公告這項收購案。信音表示，本案尚需經大陸子公司當地主管機關審核通過，待法定程序通過，投資交割完成後，其財務數據將間接併入信音財報。信音指出，大陸國聯電子為專營汽車連接器線束研發、製造與銷售的公司，產品涵蓋FAKRA線束、HSD線束、HSL線束、高壓線束、SMB線束、SMB板端轉接頭等產品的研發、製造、加工與銷售，主要應用於新能源汽車。

國聯電子客戶群多為知名新能源車一線品牌及國際級連接器大廠，其原股東深圳市國天電子為國際連接器大廠泰科（TE Connectivity）位於中國大陸的一級代理商。信音看好，收購案完成後，將可透過整合雙方產品技術、市場客戶及供應鏈資源優勢，有利將產品進一步擴大推廣到全球市場。