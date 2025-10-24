聽新聞
0:00 / 0:00

信音收購國聯電子股權

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

連接器廠信音（6126）昨（23）日宣布，董事會決議以人民幣2.2億元（約新台幣9.58億元）投資中國大陸東莞市國聯電子，規劃取得80%股權，藉此強汽車連接器市場布局。

信音因有重大訊息待公布，昨天停牌，並於台股盤後公告這項收購案。信音表示，本案尚需經大陸子公司當地主管機關審核通過，待法定程序通過，投資交割完成後，其財務數據將間接併入信音財報。信音指出，大陸國聯電子為專營汽車連接器線束研發、製造與銷售的公司，產品涵蓋FAKRA線束、HSD線束、HSL線束、高壓線束、SMB線束、SMB板端轉接頭等產品的研發、製造、加工與銷售，主要應用於新能源汽車。

國聯電子客戶群多為知名新能源車一線品牌及國際級連接器大廠，其原股東深圳市國天電子為國際連接器大廠泰科（TE Connectivity）位於中國大陸的一級代理商。信音看好，收購案完成後，將可透過整合雙方產品技術、市場客戶及供應鏈資源優勢，有利將產品進一步擴大推廣到全球市場。

連接器 聯電

延伸閱讀

MLB／釀酒人教頭笑稱「該限制大谷球數」 感嘆小市場與道奇差距

MLB／銀棒獎國聯入圍名單出爐 打者大谷拚3連霸

MLB／水手教頭盛讚大谷不可思議 投打如此出色難以想像

MLB／鬼神投打紀錄奪MVP 大谷翔平：狀態掙扎時感謝隊友相挺

相關新聞

暉盛上市前現增 承銷價72元

暉盛科技（7730）昨（23）日公告，股票創新板初次上市前現金增資發行新股承銷價格拍板72元，預計11月3日創新板掛牌上...

興櫃一周回顧／丹立漲41% 蜜月行情甜

觀察近一周358家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數仍多於上漲家數，而表現最強興櫃股由記憶體股丹立（7866）...

信音收購國聯電子股權

連接器廠信音（6126）昨（23）日宣布，董事會決議以人民幣2.2億元（約新台幣9.58億元）投資中國大陸東莞市國聯電子...

桓鼎金雞 佐茂將登興櫃

桓鼎-KY（5543）持續轉型綠色能源事業，旗下電池模組廠佐茂也即將登錄興櫃，將於28日舉行興櫃前法說會。

皇家可口將上市 申購火熱

皇家可口（7791）將於28日正式掛牌上市，該上市案公開申購件數突破22萬封，吸引市場高度關注。自創大家耳熟能詳杜老爺冰...

東捷資訊拓展雲端業務

資訊軟體服務商東捷資訊（6697）昨（23）日宣布，協助客戶美亞鋼管率先於國內鋼管業導入SAP Cloud ERP Pr...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。