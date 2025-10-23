富田電機攻創新板上市 證交所通過

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所於23日召開有價證券上市審議委員會，通過富田（4590）電機股份有限公司初次申請創新板股票上市案。本案依規定尚須提報證交所董事會核議。

富田電機董事長兼總經理為張金鋒，公司資本額為5.11億元，依據審議資料顯示，富田市值38.9億元。富田電機主要業務涵蓋工業用電動機（馬達）的設計與生產、電動載具馬達及動力系統之研發與製造，以及電動載具與工業馬達的性能測試驗證。輔導上市承銷商為中國信託證券。

在營運成果方面，富田電機近年表現有所波動。公司在112年度稅前淨損為2.26億元，每股稅後純益（EPS）-3.75元。但在113年度營運明顯好轉，稅前純益轉正為1.72億元，EPS達到2.75元。然而，截至今年上半年，公司再度出現稅前淨損5,589萬元、EPS -0.77元。

在市場結構上，富田電機的產品以外銷為主，外銷占比達73.94％，內銷占26.06％。此外，該公司全體董事共有7席，持股比率合計占總股數的21.38％。

