快訊

「最美潘金蓮」楊思敏爆情變！男友證實分手 1原因粉碎20多年感情

遭嗆「錢都不會算這輩子就這樣」司機暴怒狂毆學生 校方說話了

領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

聽新聞
0:00 / 0:00

信音拓展車用市場 子公司9.5億收購東莞國聯8成股權

中央社／ 台北23日電
台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

連接器廠信音今天停牌，盤後召開重大訊息記者會，宣布旗下子公司信音電子（中國）擬斥資人民幣2.2億元（約新台幣9.5億元），收購東莞國聯公司8成股權，希望藉此拓展車用市場。

信音總經理楊政綱介紹，東莞國聯專營汽車連接器線束研發、製造與銷售，產品涵蓋多種車用線束，主要應用於新能源汽車，客戶群多為中國大陸知名新能源車品牌及國際級連接器大廠，其原股東深圳國天電子為國際連接器大廠泰科在中國地區的一級代理商。

楊政綱表示，信音多年來深耕筆電與消費型電子產品應用的連接器市場，近年也朝新能源產品應用、車用電子產品應用等領域發展，東莞國聯已與多家中國知名汽車領導品牌建立穩定合作關係，信音希望藉此拓展汽車連接線束市場。

信音電子（中國）為信音子公司，在中國深圳創業板A股上市掛牌。信音表示，此次投資案尚需經中國當地主管機關審核通過，待法定程序通過，投資交割完成後，東莞國聯的財務數據，將透過信音電子（中國）合併財報，間接併入信音合併報表。

信音近年持續擴張版圖，2023年也斥資新台幣6.6億元入股散熱廠泰碩，成為泰碩第1大股東，業務範圍從連接器延伸到散熱產品。

延伸閱讀

MLB／釀酒人教頭笑稱「該限制大谷球數」 感嘆小市場與道奇差距

MLB／銀棒獎國聯入圍名單出爐 打者大谷拚3連霸

信音、東浦 10月23日停牌

MLB／水手教頭盛讚大谷不可思議 投打如此出色難以想像

相關新聞

信音拓展車用市場 子公司9.5億收購東莞國聯8成股權

連接器廠信音今天停牌，盤後召開重大訊息記者會，宣布旗下子公司信音電子（中國）擬斥資人民幣2.2億元（約新台幣9.5億元）...

興櫃股王將轉上市 鴻勁 IPO 價格訂1,350元

興櫃股王鴻勁（7769）近期即將轉上市，預訂首次公開發行（IPO）價格高達1,350元，不僅打破先前由印能科技創下的上櫃...

聯亞9月 EPS 0.42元

磊晶廠聯亞（3081）近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（22）日應主管機關要求，公告自結9月稅後純益3,800萬元，年增...

櫃買永續發展債 規模衝高

櫃買中心副總經理李淑暖昨（22）日於例行記者會指出，放寬上櫃股票得為融資融券標準與上市股票一致，預計11月上旬上路。永續...

元太獲數位相框大廠青睞

電子紙大廠元太（8069）昨（22）日宣布，高階數位相框領導品牌Aura採用元太Spectra™ 6全彩電子紙技術，推出...

華豫寧2026年業績拚增雙位數

半導體零件代理與電子鎖廠商華豫寧（6474）將於今（23）日舉行上櫃前業績發表會，估計最快11月下旬掛牌，暫定發行價格為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。