信音拓展車用市場 子公司9.5億收購東莞國聯8成股權

連接器廠信音今天停牌，盤後召開重大訊息記者會，宣布旗下子公司信音電子（中國）擬斥資人民幣2.2億元（約新台幣9.5億元），收購東莞國聯公司8成股權，希望藉此拓展車用市場。

信音總經理楊政綱介紹，東莞國聯專營汽車連接器線束研發、製造與銷售，產品涵蓋多種車用線束，主要應用於新能源汽車，客戶群多為中國大陸知名新能源車品牌及國際級連接器大廠，其原股東深圳國天電子為國際連接器大廠泰科在中國地區的一級代理商。

楊政綱表示，信音多年來深耕筆電與消費型電子產品應用的連接器市場，近年也朝新能源產品應用、車用電子產品應用等領域發展，東莞國聯已與多家中國知名汽車領導品牌建立穩定合作關係，信音希望藉此拓展汽車連接線束市場。

信音電子（中國）為信音子公司，在中國深圳創業板A股上市掛牌。信音表示，此次投資案尚需經中國當地主管機關審核通過，待法定程序通過，投資交割完成後，東莞國聯的財務數據，將透過信音電子（中國）合併財報，間接併入信音合併報表。

信音近年持續擴張版圖，2023年也斥資新台幣6.6億元入股散熱廠泰碩，成為泰碩第1大股東，業務範圍從連接器延伸到散熱產品。