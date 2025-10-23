暉盛創新板上市未公開申購 部分新股保留員工、報酬率高達66.6％

暉盛（7730）創新板初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣方式辦理，暉盛辦理競價拍賣股數1,841仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於10月23日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，得標加權平均價格為101.88元。

暉盛競拍最低得標價格為96.10元、最高得標價格121.50元。暉盛也公告股票創新板初次上市前現金增資發行新股事宜，辦理現金增資發行普通股2,165張，暫訂發行價72元。本次暉盛除了85％競拍，未採公開申購抽籤方式，據了解，剩下增資發行股數的15％約324張，全數保留給員工。

暉盛23日在興櫃收盤均價119.98元計算，公司預計11月3日掛牌創新板上市。以員工能拿到的發行價72元換算，1張現賺約4.6萬元、報酬率高達66.6％；若是以競拍均價換算，報酬率則是17.7％。

上開相關得標資訊，亦可參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html。