快訊

下班帶傘！北北基等5縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

疑不熟路況…郵務車開進溪底滅頂 郵差急爬車頂逃命

暉盛創新板上市未公開申購 部分新股保留員工、報酬率高達66.6％

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

暉盛（7730）創新板初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣方式辦理，暉盛辦理競價拍賣股數1,841仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於10月23日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，得標加權平均價格為101.88元。

暉盛競拍最低得標價格為96.10元、最高得標價格121.50元。暉盛也公告股票創新板初次上市前現金增資發行新股事宜，辦理現金增資發行普通股2,165張，暫訂發行價72元。本次暉盛除了85％競拍，未採公開申購抽籤方式，據了解，剩下增資發行股數的15％約324張，全數保留給員工。

暉盛23日在興櫃收盤均價119.98元計算，公司預計11月3日掛牌創新板上市。以員工能拿到的發行價72元換算，1張現賺約4.6萬元、報酬率高達66.6％；若是以競拍均價換算，報酬率則是17.7％。

上開相關得標資訊，亦可參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html

延伸閱讀

獨家／台股史上首家「上市轉上櫃」公司來了 證券圈四大分析背後考量

「e添富」平台 掌握ETF脈動

府院期望2年內40家以上創新板公司掛牌 證交所：三方向、四修法衝刺

證交所：宏碁遊戲送件 今年第9家申請創新板上市

相關新聞

興櫃股王將轉上市 鴻勁 IPO 價格訂1,350元

興櫃股王鴻勁（7769）近期即將轉上市，預訂首次公開發行（IPO）價格高達1,350元，不僅打破先前由印能科技創下的上櫃...

聯亞9月 EPS 0.42元

磊晶廠聯亞（3081）近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（22）日應主管機關要求，公告自結9月稅後純益3,800萬元，年增...

櫃買永續發展債 規模衝高

櫃買中心副總經理李淑暖昨（22）日於例行記者會指出，放寬上櫃股票得為融資融券標準與上市股票一致，預計11月上旬上路。永續...

元太獲數位相框大廠青睞

電子紙大廠元太（8069）昨（22）日宣布，高階數位相框領導品牌Aura採用元太Spectra™ 6全彩電子紙技術，推出...

華豫寧2026年業績拚增雙位數

半導體零件代理與電子鎖廠商華豫寧（6474）將於今（23）日舉行上櫃前業績發表會，估計最快11月下旬掛牌，暫定發行價格為...

陸管制電池 立凱電將迎轉單

磷酸系鋰電材料與鋰智財服務商立凱-KY（5227）昨（22）日舉行法說，總經理朱瑞陽指出，大陸今年針對第四代磷酸鋰鐵（L...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。