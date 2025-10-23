快訊

興櫃股王將轉上市 鴻勁 IPO 價格訂1,350元

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

興櫃股王鴻勁（7769）近期即將轉上市，預訂首次公開發行（IPO）價格高達1,350元，不僅打破先前由印能科技創下的上櫃IPO價格紀錄1,250元，也刷新台股史上最高IPO募資金額紀錄。

鴻勁昨（22）日股價勢不可擋，盤中最高價衝上2,055元。公司董事會已通過初次上市前現金增資1,833萬股的計畫，若以1,350元承銷價換算，本次現增募資金額將高達247.45億元。後續再加上競價拍賣所獲資金，總募資額可望輕鬆突破250億元大關，一舉創下台股IPO史上「承銷價」與「募資金額」的歷史雙高紀錄。

根據市場統計，此前單一公司在上市櫃的募資總額紀錄，包括星宇航空去年上市的104.5億元，以及今年「生技股王」禾榮科接近百億的現增募資額。鴻勁此次逾250億元的預計募資規模，將大幅超越這些紀錄，展現資本市場對其未來成長性的極高信心。

募資 IPO

相關新聞

興櫃股王將轉上市 鴻勁 IPO 價格訂1,350元

興櫃股王鴻勁（7769）近期即將轉上市，預訂首次公開發行（IPO）價格高達1,350元，不僅打破先前由印能科技創下的上櫃...

聯亞9月 EPS 0.42元

磊晶廠聯亞（3081）近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（22）日應主管機關要求，公告自結9月稅後純益3,800萬元，年增...

櫃買永續發展債 規模衝高

櫃買中心副總經理李淑暖昨（22）日於例行記者會指出，放寬上櫃股票得為融資融券標準與上市股票一致，預計11月上旬上路。永續...

元太獲數位相框大廠青睞

電子紙大廠元太（8069）昨（22）日宣布，高階數位相框領導品牌Aura採用元太Spectra™ 6全彩電子紙技術，推出...

華豫寧2026年業績拚增雙位數

半導體零件代理與電子鎖廠商華豫寧（6474）將於今（23）日舉行上櫃前業績發表會，估計最快11月下旬掛牌，暫定發行價格為...

陸管制電池 立凱電將迎轉單

磷酸系鋰電材料與鋰智財服務商立凱-KY（5227）昨（22）日舉行法說，總經理朱瑞陽指出，大陸今年針對第四代磷酸鋰鐵（L...

