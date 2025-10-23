快訊

人道大國的形象轉彎？瑞典減少國際援助的利弊

輝達進駐北士科…新光人壽今登3大報頭版廣告：化解僵局 成就國家公益

非洲豬瘟拉警報！全台豬肉禁宰5天 高雄老字號魯肉飯率先宣布店休

聽新聞
0:00 / 0:00

中裕愛滋病新藥 跨大步

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

中裕（4147）昨（22）日宣布，該公司於全球感染疾病領域年會ID Week 2025上發表其創新的「新型靶向CD4⁺免疫細胞抗體藥物複合體（ ADC）」TMB-365-ADC，是將免疫細胞ADC用於HIV治療的首例。

中裕表示，TMB-365-ADC因展現出高度精準的CD4⁺免疫細胞靶向能力與顯著的抗病毒活性，為愛滋病精準治療、功能性治癒與長期安全管理提供嶄新策略。

中裕說明，TMB-365-ADC的核心設計源於中裕已上市藥物 Trogarzo（ibalizumab）的長效改良版本TMB-365。該藥物為一具廣泛阻斷能力長效型抗體，可抑制HIV-1進入CD4⁺免疫細胞。透過ADC技術結合嵌合酶抑制劑載荷藥物，TMB-365-ADC進一步強化抗藥性屏障與抗病毒療效，同時顯著降低全身性毒性，展現兼具創新與安全性的雙重優勢。

中裕

延伸閱讀

中裕愛滋藥攻沙國 報捷

女性真的更容易罹患失智症！科學家發現原因：大腦發炎基因是2倍

黃小玫NK/T細胞淋巴癌逝「與EB病毒有關」 基因醫師：我們都感染過

快感冒了補充維他命C快快好？專家授5招有助預防及恢復方式

相關新聞

興櫃股王將轉上市 鴻勁 IPO 價格訂1,350元

興櫃股王鴻勁（7769）近期即將轉上市，預訂首次公開發行（IPO）價格高達1,350元，不僅打破先前由印能科技創下的上櫃...

聯亞9月 EPS 0.42元

磊晶廠聯亞（3081）近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（22）日應主管機關要求，公告自結9月稅後純益3,800萬元，年增...

櫃買永續發展債 規模衝高

櫃買中心副總經理李淑暖昨（22）日於例行記者會指出，放寬上櫃股票得為融資融券標準與上市股票一致，預計11月上旬上路。永續...

元太獲數位相框大廠青睞

電子紙大廠元太（8069）昨（22）日宣布，高階數位相框領導品牌Aura採用元太Spectra™ 6全彩電子紙技術，推出...

華豫寧2026年業績拚增雙位數

半導體零件代理與電子鎖廠商華豫寧（6474）將於今（23）日舉行上櫃前業績發表會，估計最快11月下旬掛牌，暫定發行價格為...

陸管制電池 立凱電將迎轉單

磷酸系鋰電材料與鋰智財服務商立凱-KY（5227）昨（22）日舉行法說，總經理朱瑞陽指出，大陸今年針對第四代磷酸鋰鐵（L...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。