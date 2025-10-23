快訊

櫃買永續發展債 規模衝高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心副總經理李淑暖昨（22）日於例行記者會指出，放寬上櫃股票得為融資融券標準與上市股票一致，預計11月上旬上路。永續發展債券預期年底發行金額可達1,700億元至1,800億元，再創新高。海外引資也主動出擊，10月辦理線上法說會，並邀請七家上櫃公司參與。

金管會日前已預告修正「有價證券得為融資融券標準」，將放寬上櫃股票得為融資融券標準與上市股票一致，將刪除上櫃股票設立年限、實收資本額及獲利能力標準的條件，預計10月27日預告，11月上旬實施，屆時預期增加三、四十家上櫃公司得以辦理信用交易。

永續發展債券發行案件持續熱絡，今年來已發行44檔，金額1,429億元，並有六家取得永續發展債券資格認可的發行人，可望於近期陸續發行並上櫃掛牌。

李淑暖說明，由於目前已申請資格認可的發行人，有考慮買方、利率等發行上的考量，可能不會全部在今年發行，因此預期年底發行金額可達1,700億元至1,800億元，連續五年突破千億元，並且再創新高。

海外引資方面，櫃買中心於10月20日至23日與永豐金證券合作辦理「2025台灣投資線上論壇」，邀請大學光（3218）、力旺、太醫、譜瑞-KY、聖暉*、耕興及是方等七家，在半導體及製程相關供應鏈、通信網路及生技醫療等領域具產業代表性的上櫃公司參與。

統計近十年來，外資參與上櫃市場交易比重由2015年的8.6%，至今年9月底已達23.6%。今年來，外資仍買超上櫃股票，顯示上櫃市場具投資吸引力與競爭力。

股票 櫃買中心 融券

