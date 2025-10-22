華豫寧將上櫃掛牌 力求雙引擎驅動成長

半導體零件代理與電子鎖廠商華豫寧（6474）將於23日舉行上櫃前業績發表會，估計最快將於11月下旬掛牌，暫定發行價格為35元。該公司力求代理業務與電子鎖／智慧建築整合等雙引擎驅動業績增長，法人估計，其明年整體業績有機會往成長雙位數百分比的方向邁進，且基於毛利率提升趨勢，後續獲利成長表現也可期。

華豫寧從微控制器（MCU）與類比元件等代理業務起家，自1995年至今都是Microchip的代理商，主攻技術加值銷售服務，耕耘兩岸市場，後來也陸續切入電子鎖、智慧建築整合等市場。目前其MCU代理的業績比重近四成，類比與其他元器件代理的業績比重也超過三成，至於包含電子鎖與智慧建築整合等的物聯網智慧產品業務，占比則約25％左右。

華豫寧今年前三季合併營收為29.16億元，年減5.5％，上半年每股純益2.01元。法人估計，該公司今年每股純益表現應有4元以上水準，後續隨著較高毛利率的電子鎖業績比重增長，帶動整體毛利率提升，未來有機會挑戰回到年度賺進超過半個股本的水準。

華豫寧董事長連智民指出，目前其電子鎖／智慧建築整合的年度業績約10億元左右，台灣市場約貢獻當中六成，德國市場約貢獻二成，而該公司產品在台灣新建案電子鎖的市占率約有五成左右。由於目前其電子鎖產線已滿載，未來視訂單增加情形，會考慮擴充產能。

華豫寧總經理黃炳順也提到，過去銷售電子鎖，每戶銷售金額約1萬到1.5萬元之間，但進一步銷售智慧建築系統，每一戶營收貢獻金額可能會提高為10萬到15萬元左右，提供整體解決方案的模式，可以帶動該公司物聯網智慧產品業務的成長。

值得注意的是，華豫寧今年開始也切入伺服器機櫃鎖市場，連智民表示，以前機櫃鎖可能都是傳統鑰匙形式，但採用其新式機櫃電子鎖，可以進行權限管控與記錄等，目前相關營收基期仍低，但預期未來兩年會逐步增加貢獻度。