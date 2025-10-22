國光生疫苗入列 WHO 清單 股價亮燈漲停站上各均線

國光生（4142）宣布，流感疫苗、破傷風疫苗，及子公司安特羅生技的腸病毒疫苗都入列世界衛生組織（WHO）清單，22日股價以18.75元開高後快速拉升至漲停19.5元，站上各均線；生技股中包括中站盤中上漲逾4%，中化生（1762）上漲逾2%，北極星藥業（6550）、和康生（1783）等股也是上漲表現。

國光生表示，世界衛生組織（WHO）官網9月公布全疫苗產品清單，國光生的流感疫苗、破傷風疫苗，及子公司安特羅生技的腸病毒疫苗都列入清單中，有助打入WHO防疫供應鏈。

國光生指出，每年秋冬供應近5成的公費流感疫苗給國人施打，且流感疫苗已出口至東南亞、東歐等地，同時向巴西申請藥證，已通過巴西GMP查廠，準備進入南半球市場。

國光生進一步表示，破傷風類毒素是台灣唯一取得藥證的國產破傷風疫苗，每年穩定供應100萬劑，除滿足自給自足的目標，更可供應國際；單劑型破傷風針劑，將可在今年底全面供貨。

國光生早盤以18.75元開出，股價開高走高，開盤不到半小時就衝上漲停19.5元，盤中成交量逾8,000張，一舉站上各均線，國光生逆勢上漲，上市生技股中包括中化生、寶齡富錦（1760）、和康生、中化控股、亞諾法（4133）、北極星藥業；上櫃的中裕（4147）、訊聯（1784）、基亞（3176）等也是上漲表現。