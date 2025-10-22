光通訊被動元件廠萊德光電-KY（7717）預計11月下旬上櫃掛牌，昨（21）日舉辦上櫃前媒體茶敘，執行長沈培生指出，今年受惠於衛星雷射通訊需求成長，整體營運表現有望寫下新猷，展望樂觀。

萊德光電成立於1999年，資本額2.18億元，全球員工約193人，總部在美國西雅圖，生產基地在中國大陸深圳，主要產品為光纖通訊、光纖雷射與衛星雷射通訊等被動元件，為國內少數聚焦衛星雷射通訊的業者。

據悉，萊德光電2023年營收約5.29億元，每股純益0.96元，2024年營收6.92億元，每股純益3.35元；今年上半年營收4.73億元，每股純益達3.13元，獲利大幅成長；法人預料，萊德光電今年全年度營收或獲利都將創歷史新高。

針對今年業績表現佳，沈培生解釋，主要是受惠衛星雷射通訊需求起飛，客戶持續拉貨，推升營運表現。