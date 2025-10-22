櫃買攜商總 招商創櫃板

「品牌加速暨國際授權CEO-2025年會」昨（21）日登場，櫃買中心主秘林婉蓉表示，櫃買中心長期支持中小微企業與新創公司發展，並鼓勵中小企業以創櫃板為起點，逐步邁向興櫃及上櫃等資本市場，而創櫃板制度正是協助企業在品牌發展初期提升知名度與信任度的重要平台。

「品牌加速暨國際授權CEO-2025年會」由商總主辦，商總理事長許舒博主持，邀集各方品牌企業齊聚一堂，進行年度成果展示與結業授證典禮，並邀請林婉蓉以及中小企業信用保證基金總經理郭裕信等出席，共同見證品牌CEO學員的經營成果與品牌能量。

活動除展示學員品牌成果外，也進行品牌CEO聯誼會授證與主題演講，探討中小企業的國際拓展與品牌能見度提升策略，現場座無虛席，交流熱烈。

林婉蓉表示，櫃買中心長期支持中小微企業與新創公司發展，並鼓勵中小企業以創櫃板為起點，逐步邁向興櫃及上櫃等資本市場。創櫃板制度正是協助企業在品牌發展初期提升知名度與信任度的重要平台。企業只要接受會計師輔導並完成簡易內控與財會制度建置，經櫃買中心核准登錄後，即可取得股票代號，無須公開發行即可展現企業的透明經營與信譽，為企業邁向資本市場的第一個里程碑。

櫃買中心於今年推出「創櫃板Plus」新制，提供中小企業更便捷的申請流程與更多元的評估標準，並結合ESG、人資管理、行銷及財報課程，協助企業強化品牌內涵與營運體質。櫃買中心同時透過舉辦投資媒合會、參展補助及「創櫃菁英選拔」活動，協助企業與創投基金（CVC、VC）對接，創造更多品牌曝光與募資機會。