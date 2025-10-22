創櫃板plus 挺女力企業

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心為落實政府性別平等推動計畫，支持女力企業茁壯發展，受邀參加女性創業系列講座，分享「創櫃板plus」資源如何協助女力企業強化經營體質、加速企業成長。櫃買中心表示，期望成為女力企業的堅強後盾，協助更多女力企業建立資本市場觀念，累積能量，幫助充滿熱情的女性創業家築夢踏實，展現女力經濟的堅韌力量。

近日的女性創業系列講座特別邀請女性創業飛雁計畫合作法律顧問分享從法律角度出發，針對創業者經常遭遇到的契約問題及隱藏的法律風險，分析個中不可或缺的法律智慧，強化女性創業家風險管理能力。

櫃買中心新創發展部組長何藹然於講座中說明，創櫃板大平台鍵結產官學研豐沛的資源，提供專業輔導團隊，協助企業建立公司治理、財務制度與法令遵循，可強化企業經營體質，提升品牌知名度與信任度，是中小微新創企業加速成長的快車道。

