快訊

停班停課情形看這查 最新「24小時雨量預測」4縣市達標

無意摧毀中國…川普：美中關係沒事 APEC會與習近平坐下來談

台灣是中國「眼中的蘋果」… 川普：月底川習會 預期將討論到台灣議題

中裕愛滋藥攻沙國 報捷

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

中裕（4147）與策略夥伴─沙烏地阿拉伯AcedrA醫藥公司昨（20）日共同宣布，沙烏地阿拉伯食品藥品管理局（SFDA）已授予 Trogarzo（ibalizumab-uiyk）罕見疾病藥物資格，用於治療對多重抗藥性HIV-1感染且現行抗病毒療法失敗的重度治療經驗型成人患者。中裕表示，Trogarzo獲得罕見疾病藥物資格這項認定，具有重要的里程碑意義。

此成果不僅展現中裕新藥與AcedrA團隊緊密的合作，更象徵雙方持續推動該區域創新治療發展的承諾，並鞏固AcedrA作為該地區Trogarzo授權上市許可持有人（MAH）的地位。

中裕新藥執行長張金明表示，很榮幸獲得肯定，這項認可不僅彰顯Trogarzo能滿足沙國境內重大且罕見的醫療需求，突顯中裕新藥致力於為多重抗藥性HIV-1患者帶來治療新希望的承諾。

我們將持續與AcedrA攜手，推動Trogarzo在MENA地區的推廣，讓更多患者受惠。

AcedrA執行長Dr. Hosni Sta表示，此項認定不僅是法規上的成就，更是中東與北非（MENA）地區患者的人道里程碑。數以千計的愛滋病患者仍面臨取得現代治療的障礙。透過與中裕新藥的合作，AcedrA公司正致力於改變這樣的現況，在地化創新、加速申請流程，並確保沒有任何患者因地理位置或負擔能力而被遺漏。

中裕 沙烏地阿拉伯

延伸閱讀

快訊／34歲創作歌手黃小玫驟逝！團隊證實罹罕病離世：化作最柔軟的天使

50個好故事【脈動台灣 醫路前行】挑戰篇3＿打破歧視

海灣「新北約」？沙烏地阿拉伯與巴基斯坦簽訂戰略共同防禦協定

明年健保罕見疾病用藥預算缺口達18億！病團憂病人死於「可治之症」

相關新聞

富邦證輔導 金色三麥上櫃

富邦證券輔導的金色三麥餐飲（7757）公司，昨（20）日以承銷價每股101元正式掛牌上櫃，為台灣餐飲與精釀啤酒產業注入新...

中國信託證助聖育登興櫃

中國信託證券持續協助台灣優質企業進入資本市場，今（21）日輔導全方位系統整合服務商聖育科技（7868）以35元登錄興櫃。

嘉實下月掛牌 承銷價訂80元

嘉實（3158）將於今（21）日舉行上櫃前業績發表會，市場預計11月下旬掛牌，承銷價暫訂80元。嘉實自公司核心產品「XQ...

上奇Q3每股純益0.69元

上奇（6123）昨（20）日公布第3季自結財報，受產品組合調整與匯率波動等因素影響，單季歸屬母公司稅後純益降至4,244...

萬達衝刺四大業務動能

萬達寵物（6968）看好年末旺季到來與普發現金加持兩大利多，鎖定四大營運動能：數位轉型、門市拓展、商品營運優化與服務體驗...

中裕愛滋藥攻沙國 報捷

中裕（4147）與策略夥伴─沙烏地阿拉伯AcedrA醫藥公司昨（20）日共同宣布，沙烏地阿拉伯食品藥品管理局（SFDA）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。