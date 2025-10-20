萬達衝刺四大業務動能
萬達寵物（6968）看好年末旺季到來與普發現金加持兩大利多，鎖定四大營運動能：數位轉型、門市拓展、商品營運優化與服務體驗升級，以提升營運效率，第4季營運有望大幅增溫。
在數位轉型方面，萬達指出，數位營收占比約為20%，主要聚焦在三大方向，第一，延伸門店服務，透過結合門市、寵日配商城和即時配送「寵速配」，提供消費者無縫的線上線下購物體驗。其次，提升會員價值，透過超過百萬會員的資料庫，利用CRM、BI和AI分析實現個性化推薦，同時推出會員專屬活動與回購機制，增強互動並促進回購。
此外，擴展數位商城，將商品上架至外送平台和電商平台，提升線上銷售。並持續推進AI與自動化技術，以優化內部流程並提升效率。未來將進一步強化線上與線下的互動，使數位化成為業務增長的核心動力。
門市拓展方面，萬達指出，每年開設15至20間新門市為基本，併購、加盟、異業合作都是可能的選擇，未來每年希望能朝向開設25至30間以上。
