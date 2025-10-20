中國信託證助聖育登興櫃

中國信託證券持續協助台灣優質企業進入資本市場，今（21）日輔導全方位系統整合服務商聖育科技（7868）以35元登錄興櫃。

聖育科技成立於2006年10月5日，專注於ICT產業系統整合，致力於協助企業數位轉型，提供資料中心（Data Center）與伺服器建置、雲端平台儲存、資安服務、智慧建築及AI應用訂閱式服務，並經營中華電信外籍移工儲值卡代售業務。公司股東陣容堅強，包含聯強國際子公司群環科技及撼訊科技，展現高度綜效。

因應AI與ESG趨勢，聖育科技積極拓展新興業務，成立即時影片字幕與多語翻譯平台，目前已提供媒體頻道業者AI智能服務，未來將拓展至製造業領域。同時，公司亦與華康智雲合作，結合軟體技術與系統整合經驗，推出智慧能源管理整合方案。

今年上半年，聖育科技營收達6.56億元，較去年同期成長達53%；營業毛利1.32億元，較去年同期成長55%，營運成長主因包括儲值卡業務穩定成長及專案收入認列。

此外，聖育科技今年亦獲得技嘉子公司技剛科技股權投資，未來將攜手合作開發國內外AI資料中心相關應用；展望未來，隨著數位轉型浪潮、生成式AI與雲端服務需求持續擴大，公司營運動能可望延續。

中國信託證券近年積極協助優質企業籌資及深化營運規模，展望未來，中國信託證券表示，將繼續發掘優質企業，輔導更多海內外具特色及成長潛力的公司加入資本市場，共創台灣產業榮景。