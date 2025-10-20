快訊

中國信託證助聖育登興櫃

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
聖育（7868）日前（10月14日）舉辦興櫃前法說會，中國信託證券總經理林佳興（右起）、聖育科技董事長許恆壽、安侯建業會計師莊鈞維。中國信託證券／提供
聖育（7868）日前（10月14日）舉辦興櫃前法說會，中國信託證券總經理林佳興（右起）、聖育科技董事長許恆壽、安侯建業會計師莊鈞維。中國信託證券／提供

中國信託證券持續協助台灣優質企業進入資本市場，今（21）日輔導全方位系統整合服務商聖育科技（7868）以35元登錄興櫃。

聖育科技成立於2006年10月5日，專注於ICT產業系統整合，致力於協助企業數位轉型，提供資料中心（Data Center）與伺服器建置、雲端平台儲存、資安服務、智慧建築及AI應用訂閱式服務，並經營中華電信外籍移工儲值卡代售業務。公司股東陣容堅強，包含聯強國際子公司群環科技及撼訊科技，展現高度綜效。

因應AI與ESG趨勢，聖育科技積極拓展新興業務，成立即時影片字幕與多語翻譯平台，目前已提供媒體頻道業者AI智能服務，未來將拓展至製造業領域。同時，公司亦與華康智雲合作，結合軟體技術與系統整合經驗，推出智慧能源管理整合方案。

今年上半年，聖育科技營收達6.56億元，較去年同期成長達53%；營業毛利1.32億元，較去年同期成長55%，營運成長主因包括儲值卡業務穩定成長及專案收入認列。

此外，聖育科技今年亦獲得技嘉子公司技剛科技股權投資，未來將攜手合作開發國內外AI資料中心相關應用；展望未來，隨著數位轉型浪潮、生成式AI與雲端服務需求持續擴大，公司營運動能可望延續。

中國信託證券近年積極協助優質企業籌資及深化營運規模，展望未來，中國信託證券表示，將繼續發掘優質企業，輔導更多海內外具特色及成長潛力的公司加入資本市場，共創台灣產業榮景。

相關新聞

富邦證輔導 金色三麥上櫃

富邦證券輔導的金色三麥餐飲（7757）公司，昨（20）日以承銷價每股101元正式掛牌上櫃，為台灣餐飲與精釀啤酒產業注入新...

中國信託證助聖育登興櫃

中國信託證券持續協助台灣優質企業進入資本市場，今（21）日輔導全方位系統整合服務商聖育科技（7868）以35元登錄興櫃。

嘉實下月掛牌 承銷價訂80元

嘉實（3158）將於今（21）日舉行上櫃前業績發表會，市場預計11月下旬掛牌，承銷價暫訂80元。嘉實自公司核心產品「XQ...

上奇Q3每股純益0.69元

上奇（6123）昨（20）日公布第3季自結財報，受產品組合調整與匯率波動等因素影響，單季歸屬母公司稅後純益降至4,244...

萬達衝刺四大業務動能

萬達寵物（6968）看好年末旺季到來與普發現金加持兩大利多，鎖定四大營運動能：數位轉型、門市拓展、商品營運優化與服務體驗...

中裕愛滋藥攻沙國 報捷

中裕（4147）與策略夥伴─沙烏地阿拉伯AcedrA醫藥公司昨（20）日共同宣布，沙烏地阿拉伯食品藥品管理局（SFDA）...

