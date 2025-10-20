富邦證輔導 金色三麥上櫃

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
富邦證券輔導金色三麥餐飲公司，昨（20）日正式掛牌上櫃。金色三麥董事長葉冠廷（左起）、創辦人葉榮發，以及櫃買中心總經理陳麗卿、富邦證券董事長程明乾，於掛牌典禮合影。富邦證券／提供
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

富邦證券輔導的金色三麥餐飲（7757）公司，昨（20）日以承銷價每股101元正式掛牌上櫃，為台灣餐飲與精釀啤酒產業注入新動能。金色三麥以「餐酒雙引擎」策略為核心，結合多品牌經營與多元通路合作，推升整體營運動能。

富邦證券董事長程明乾於掛牌典禮致詞時表示，金色三麥靈活運用釀造事業優勢，拓展多元產品線並掌握年輕消費族群需求，在餐飲市場中展現鮮明品牌定位與創新力。適逢公司成立21周年，富邦證券很榮幸擔任金色三麥主辦輔導券商，見證團隊兼具創新精神與前瞻視野，並期待金色三麥持續拓展事業版圖，穩健邁向新高峰。

金色三麥公司精釀啤酒品質於國際賽事中多次獲獎，為拓展海外市場奠定基礎。董事長葉冠廷指出，自創業以來秉持「原創品牌」理念，致力打造具專屬DNA的產品與合理利潤結構。金色三麥目前擁有兩座通過ISO 22000與HACCP國際認證的自有啤酒生產基地，年產能達3,000公噸，在全球五大啤酒賽事中，累計奪下26面金牌、26面銀牌與16面銅牌，成為亞洲少數橫跨五大獎項殊榮的精釀啤酒廠。葉董強調，金色三麥將持續強化競爭力，為客戶、員工與投資人創造最大價值。

金色三麥從事餐飲經營、飲品之製造及銷售，近三年金色三麥營運表現亮眼，2021年至2024年營業收入分別為14.98億元、19.47億元、22.04億元，年複合成長率達21.19%；2021年至2024年稅後淨利分別為1.22億元、2.31億元、2.21億元；每股稅後純益（EPS）分別為5.62元、10.54元、10.01元。2025年上半年度合併營收為10.91億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為8,326萬元，EPS為3.8元。展現優異的獲利能力。

展望未來，公司將持續開發健康導向與無酒精產品，並透過標準化流程與集中研發穩定展店，提升市占率與規模經濟，邁向國際市場。

（飲酒不開車 經濟日報關心您）

