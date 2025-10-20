上奇Q3每股純益0.69元
上奇（6123）昨（20）日公布第3季自結財報，受產品組合調整與匯率波動等因素影響，單季歸屬母公司稅後純益降至4,244萬元，季減2.75%，年減29%，每股純益0.69元；前三季歸屬母公司淨利1.23億元，每股純益1.98元。
上奇集團發言人魏茂發表示，第3季營運受產品組合調整、匯率波動及市場環境影響，使得營收與獲利較去年同期略有波動，但核心事業仍維持穩健發展。
上奇指出，企業服務事業方面，第3季香港地區有季節性專案帶動，香港子公司Senco Masslink表現較佳，單季貢獻營收比重達60%。
另外，由子公司昕奇雲端主導的雲端服務面對匯率波動與市場競爭壓力，上奇集團正積極調整客戶組合，專注於提升服務價值與穩定性，占集團總營收比重24%。數位印刷事業受惠設備專案交機，營收持續展現成長動能。
展望未來，上奇表示，儘管市場仍具波動性，集團將持續強化營運韌性，優化業務結構，靈活調整策略布局，聚焦高成長與高附加價值業務。
