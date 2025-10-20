童子賢抱「孫公司」 永擎衝AI伺服器藍海！和碩集團輕資產策略出擊

和碩（4938）集團傳喜訊！董事長童子賢20日親自出席伺服器廠永擎（7711）科技業績說明會，他用閩南語致賀詞說「就是來抱孫！（孫公司）」他並透露未來集團還有東擎科技（工業電腦）及美彤生醫（生技美妝）會陸續上市櫃，他表示華擎（3515）與永擎與老華碩時代不同，將走無工廠（Fabless）輕資產經營模式。

永擎是和碩集團小金雞，2025年營收可望倍增衝破200億元大關，今年底前將IPO，20日包括和碩童子賢、華擎董事長童旭田、上下游供應鏈都出席致賀。

永擎採取委外代工方式生產伺服器，沒有自有工廠，是目前台廠中唯一無工廠伺服器業者，公司表示主機板在台灣、中國大陸、越南生產，系統在台灣組裝，除和碩外，還有多家合作台廠。

對於永擎無自有工廠的設計規劃，童子賢解釋，這其來有自，在華碩（2357）跟和碩尚未分家的年代，因為主機板市場很大，無法一家通吃所有市場，故成立華擎去滿足不同市場需求，營運模式也與華碩不同，華擎偏向無工廠路線，分家後，永擎跟華擎持續朝無工廠型態發展，但和碩跟同業在資金規模達千億元等級者就會以實體製造為主。

永擎指出，這些協力代工廠商都合作多年，透過掌握工廠IP(永擎提供物料、標準作業流程和測試標準)，代工廠僅提供場地與人力管理，就能確保品質與製程的控制，若未來有美國在地生產需要，也可以藉助和碩及華擎北美據點，或是交貨給客戶位於加拿大及墨西哥系統組裝廠手中。

永擎定位相對其他AI伺服器業者特殊，電子五哥爭搶一線科技雲端服務公司（CSP），永擎則專注於二三線區域雲端服務業者、AI新創及OEM，永擎主管指出，其客戶業務以公有雲為主，該市場的複合年成長率高達37.6%，客戶的使用量雖然不大，但在區域上相對分散。

永擎表示，這類客戶對服務品質要求高，永擎會在前期的階段就與客戶展開合作，並提供小型的客製化需求，客戶初期可能以自用為主、後續因算力需求增長而開始有客製化需求，藉此建立深度的客戶黏著度。

目前北美四大CSP業者也有一些小型專案委託永擎設計服務，這意味一些訂單規模不夠大的案子，連電子五哥都不願意承接，但毛利率相對好，就會交到永擎手中，這也說明永擎目前業務與五哥並無衝突。

法人最關心兩大重點，分別是AI需求能見度及永擎與和碩都搶吃AI伺服器生意，是否有內部競爭疑慮。

對此童子賢表示，「現在AI只是在起步階段，天地非常的寬」，永擎主管則表示，由於伺服器的迭代速度從過去的兩三年一代，加速到每年一代，永擎必須投入更多研發資源，故會與和碩產品上進行合作，藉由分工互補，各自專注於擅長的領域，可以覆蓋更廣泛的平台需求。

永擎舉例，永擎較擅長HGX高速運算和通用型伺服器，和碩則以機櫃伺服器及NVL規格伺服器為主，若規格符合需求，和碩也會跟永擎拿伺服器主機板給客戶。

永擎以自有品牌伺服器起家，隨後跨入ODM業務，目前雙軌並行，2024年下半推出GPU伺服器業務，2025年AI伺服器業務比例已衝上8成，帶動業績翻倍成長，目前通用伺服器業務比例20%，其中主機板（L6）及系統機櫃（L10）比例各半。

展望AI景氣，永擎資深副總陳式仁指出，目前訂單能見度已經到2026年第1季度，由於Vera Rubin架構會在2026年第3季度推出，每一個世代轉換時都是一次洗牌機會，永擎會更注意市占率鞏固及成長，預估未來伺服器需求會兩極端發展，雲端客戶的AI訓練會朝多模態訓練發展，以機櫃型態架構為主，推論AI則因代理AI或物理AI的問世有多樣需求。

永擎預估今年第4季度營收動能將維持與第3季度接近或小幅增長5%～10%，即便出貨量持平，但由於GB200開始出貨，產品單價（ASP）提高也將帶動營收成長。